Equipe médica aplica antibiótico e realiza fisioterapia respiratória em Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue sem previsão de alta hospitalar, conforme boletim médico divulgado nesta terça-feira (24/3). Ainda de acordo com a equipe médica, Bolsonaro segue tomando antibiótico na veia e realizando sessões de fisioterapia respiratória e motora.

Bolsonaro, que trata uma pneumonia bacteriana bilateral, foi transferido para o quarto na segunda-feira (24/3) após melhora clínica. O ex-presidente permaneceu internado na unidade de terapia intensiva no hospital Df Star por dez dias.

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Com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, cresce a expectativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja transferido para o regime de prisão domiciliar. A decisão final caberá ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do caso.

Na segunda-feira (23/3), Moraes recebeu, em reunião fechada em seu gabinete, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O encontro ocorreu após a manifestação da PGR, que destacou a necessidade de acompanhamento médico em tempo integral e apontou limitações do sistema prisional para responder com agilidade a eventuais agravamentos no quadro de saúde.

No parecer, o órgão reforçou o entendimento de que a condição clínica do ex-presidente demanda atenção contínua e estrutura adequada, o que embasa a recomendação pela conversão do regime. Condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses no complexo penitenciário conhecido como Papudinha.