Marcos Rogério tem mais de 50% de intenção de votos para governo de RO

Com candidatura lançada há duas semanas em evento com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o senador Marcos Rogério (PL-RO) marcou 53,1% de intenção de votos espontâneos para o governo de Rondônia no levantamento da Verita Pesquisa. Contudo, o cenário para disputa estadual não está consolidado.
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O levantamento ouviu 1.220 pessoas, entre 13 a 19 de março de 2026. O nível de confiança é de 95% com margem de erro de 3%. A pesquisa mostra também que 81,2% dos eleitores de RO ainda não sabem em quem vão votar para governador.
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Esses resultados animaram alguns partidos, como o PSD, que teve seu candidato Adailton Fúria em segundo lugar com 29,6% das intenções espontâneas. Já no cenário com nomes pré-definidos, a pesquisa averiguou a intenção de votos entre Marcos Rogério (PL), Léo Moraes (Podemos), Adailton Fúria (PSD), Expedito Netto (PT), Hildon Chaves (PSDB) e Samuel Costa (Rede).
Rogério manteve a liderança com 38,9%, contudo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, marcou a segunda posição com 20,2% das intenções de voto. Enquanto isso, Adailton desceu para a terceira posição com 18,8%, o que demonstra que há uma grande competitividade para o posto de governador do estado.
Na avaliação do Podemos, essa segunda colocação com nomes postos é muito positiva. "O dado é reforçado pelo potencial de crescimento de Moraes, como segunda opção do eleitorado. Com baixa rejeição (2,6%), Léo desponta como um dos nomes mais competitivos na disputa, especialmente entre os eleitores indecisos", afirmou o partido ao Correio.
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