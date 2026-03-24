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Ex-presidente preso

Sóstenes fala em "alívio" e critica demora de decisão para domiciliar de Bolsonaro

O líder do PL na Câmara afirmou que medida deveria ter sido adotada antes e prestou solidariedade à família do ex-presidente

Sóstenes Cavalcante diz que prisão domiciliar de Bolsonaro representa
Sóstenes Cavalcante diz que prisão domiciliar de Bolsonaro representa "justiça e humanidade" - (crédito: Zélia Dória/ PL no Congresso)

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou nesta terça-feira (24/3) que a concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro representa uma questão de “justiça e humanidade”. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar disse que a decisão deveria ter sido adotada “há muito tempo” e destacou que há expectativa de alívio após o período enfrentado pela família.

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Na mensagem, Sóstenes avaliou que a medida só foi tomada após um nível elevado de sofrimento. “Lamentamos profundamente que tenha sido necessário chegar a esse nível para que a prisão domiciliar fosse finalmente concedida”, escreveu. O deputado também ressaltou que o momento exige reconhecimento e solidariedade aos familiares do ex-presidente.

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O parlamentar afirmou ainda que o episódio não pode ser tratado como “cálculo político” e mencionou que houve “dor” e “injustiça” ao longo do processo. Segundo ele, o sentimento atual é misto: de alívio pela decisão e de indignação pela demora na correção do que classificou como evidente.

Ao final da publicação, Sóstenes manifestou apoio direto à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e aos filhos do ex-presidente, citando nominalmente Flávio, Eduardo, Carlos, Renan, Letícia e Laurinha. A manifestação ocorre em meio à repercussão política da decisão que permitiu a Bolsonaro cumprir a pena em regime domiciliar.

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 24/03/2026 16:09 / atualizado em 24/03/2026 16:10
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