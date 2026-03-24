Sóstenes fala em "alívio" e critica demora de decisão para domiciliar de Bolsonaro

Sóstenes Cavalcante diz que prisão domiciliar de Bolsonaro representa "justiça e humanidade" - (crédito: Zélia Dória/ PL no Congresso)

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou nesta terça-feira (24/3) que a concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro representa uma questão de “justiça e humanidade”. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar disse que a decisão deveria ter sido adotada “há muito tempo” e destacou que há expectativa de alívio após o período enfrentado pela família.

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Na mensagem, Sóstenes avaliou que a medida só foi tomada após um nível elevado de sofrimento. “Lamentamos profundamente que tenha sido necessário chegar a esse nível para que a prisão domiciliar fosse finalmente concedida”, escreveu. O deputado também ressaltou que o momento exige reconhecimento e solidariedade aos familiares do ex-presidente.

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O parlamentar afirmou ainda que o episódio não pode ser tratado como “cálculo político” e mencionou que houve “dor” e “injustiça” ao longo do processo. Segundo ele, o sentimento atual é misto: de alívio pela decisão e de indignação pela demora na correção do que classificou como evidente.

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Ao final da publicação, Sóstenes manifestou apoio direto à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e aos filhos do ex-presidente, citando nominalmente Flávio, Eduardo, Carlos, Renan, Letícia e Laurinha. A manifestação ocorre em meio à repercussão política da decisão que permitiu a Bolsonaro cumprir a pena em regime domiciliar.