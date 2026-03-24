TSE retoma julgamento de Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro

O ex-governador do Rio foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral por criar estrutura de contratações temporárias sem transparência na Fundação Ceperj e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai retomar, na noite desta terça-feira (24/3), o julgamento do ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL). Marcada para às 19h, a sessão deve contar com os votos dos quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que integram a Corte eleitoral e do jurista e ministro do TSE Floriano Marques Neto.

Do STF, participam os ministros Cármen Lúcia (presidente do TSE), André Mendonça e Kássio Nunes Marques. O julgamento vai avaliar se Castro teve participação no crime de abusos de poderes político e econômico.

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O ex-governador do Rio foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de criar estrutura de contratações temporárias sem transparência na Fundação Ceperj e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Os contratados, segundo a acusação, seriam indicados por aliados políticos para atuar em redutos eleitorais específicos de Cláudio Castro.

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A retomada do julgamento ocorrerá após o ministro Nunes Marques ter pedido vistas, no dia 10 de março. Já no âmbito político, a acusação de que Cláudio Castro cometeu abuso de poder político e econômico na campanha de 2022 ocorrerá após ele ter pedido renúncia do cargo, na noite de ontem (23/3).

Confira o julgamento: