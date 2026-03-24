Carlos diz estar "aliviado" com prisão domiciliar do pai, mas chama medida de "migalha ditatorial"

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou estar “extremamente aliviado” com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de conceder prisão domiciliar temporária ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (24/3). O dirigente do PL em Santa Catarina, porém, classificou a medida humanitária como “migalha ditatorial".
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“É óbvio que fico extremamente aliviado em finalmente ver meu pai em casa, podendo ser cuidado de forma mais adequada, aumentando sua possibilidade de sobreviver frente a tantas comorbidades médicas expostas ao longo de meses”, escreveu na rede social X.
“Mas isso não pode ser tratado como justiça e nem celebrado como tal, frente a um processo repleto de ilegalidades expostas pela própria imprensa! [...] Eu quero ver o presidente em casa, mas não devemos, de maneira nenhuma, normalizar o fim de sua liberdade e comemorar migalhas ditatoriais”, seguiu.
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado e estava detido na Papudinha até ser internado no hospital DF Star, em Brasília, em 13 de março, com broncopneumonia.
Moraes autorizou a prisão domiciliar de 90 dias para que o ex-presidente possa se recuperar do último problema de saúde. Após o término do período estipulado, as condições de saúde do pai do ex-vereador serão reanalisadas, com o intuito de decidir se ele fica permanentemente em casa.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro
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