InícioPolítica
Ex-presidente preso

Carlos diz estar "aliviado" com prisão domiciliar do pai, mas chama medida de "migalha ditatorial"

Filho de Jair Bolsonaro ressaltou que o benefício humanitário concedido por Moraes "não fecha o debate, e sim inicia", já que, segundo ele, o ex-presidente "não deveria sequer estar preso"

Prisão domiciliar humanitária: Moraes autorizou domiciliar de 90 dias para que o ex-presidente possa se recuperar de uma broncopneumonia - (crédito: Reprodução/Instagram )
Prisão domiciliar humanitária: Moraes autorizou domiciliar de 90 dias para que o ex-presidente possa se recuperar de uma broncopneumonia - (crédito: Reprodução/Instagram )

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou estar “extremamente aliviado” com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de conceder prisão domiciliar temporária ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (24/3). O dirigente do PL em Santa Catarina, porém, classificou a medida humanitária como “migalha ditatorial".

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

  • Leia também: Moraes concede prisão domiciliar humanitária a Jair Bolsonaro

    Fique por dentro das notícias que importam para você!

    SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“É óbvio que fico extremamente aliviado em finalmente ver meu pai em casa, podendo ser cuidado de forma mais adequada, aumentando sua possibilidade de sobreviver frente a tantas comorbidades médicas expostas ao longo de meses”, escreveu na rede social X.

“Mas isso não pode ser tratado como justiça e nem celebrado como tal, frente a um processo repleto de ilegalidades expostas pela própria imprensa! [...] Eu quero ver o presidente em casa, mas não devemos, de maneira nenhuma, normalizar o fim de sua liberdade e comemorar migalhas ditatoriais”, seguiu.

  • Leia também: Moraes impõe 12 regras para a prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado e estava detido na Papudinha até ser internado no hospital DF Star, em Brasília, em 13 de março, com broncopneumonia.

Moraes autorizou a prisão domiciliar de 90 dias para que o ex-presidente possa se recuperar do último problema de saúde. Após o término do período estipulado, as condições de saúde do pai do ex-vereador serão reanalisadas, com o intuito de decidir se ele fica permanentemente em casa.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
LC
LC

Letícia Corrêa*

Estagiário

Estudante de Jornalismo e Ciência Política, estagiando na editoria de Política, Economia e Brasil

Por Letícia Corrêa*
postado em 24/03/2026 17:18 / atualizado em 24/03/2026 17:19
SIGA
x