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Força Aérea

Lula participa de apresentação de caça fabricado no Brasil: "Momento histórico"

F39E Gripen é a primeira aeronave supersônica montada em território nacional. Programa prevê que 15 dos 36 Gripens que serão incorporados à FAB sejam feitos no Brasil

Presidente Lula durante cerimônia de inauguração da linha de produção do caça Gripen, em Gavião Peixoto (SP), em maio de 2023 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Presidente Lula durante cerimônia de inauguração da linha de produção do caça Gripen, em Gavião Peixoto (SP), em maio de 2023 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vice Geraldo Alckmin participam nesta quarta-feira (25/3) da apresentação do caça F39E Gripen, em Gavião Peixoto, São Paulo. É a primeira aeronave supersônica montada no Brasil, fruto de uma parceria entre a Embraer e a empresa sueca Saab.

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Também estão presentes os ministros Rui Costa (Casa Civil), Dario Durigan (Fazenda), Jader Filho (Cidades), José Múcio (Defesa), Luiz Marinho (Trabalho), Márcio França (Empreendedorismo), Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Marcos Antonio Amaro (GSI) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

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Participam ainda o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, o diretor-executivo da Saab, Micael Johansson, e o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno.

Lula destacou nas redes sociais ter voado escoltado pelo primeiro Gripen produzido no Brasil. "Um momento muito simbólico, que mostra um país que acredita em si mesmo, investe em tecnologia e reafirma sua soberania", afirmou. "Hoje o céu do Brasil é palco de um momento histórico."

Assista ao vídeo:


O programa Gripen prevê a montagem de 15 caças em território brasileiro, como forma de modernizar a Força Aérea Brasileira e incentivar a indústria aeronáutica. Ao todo, 36 Gripen serão incorporados à força brasileira.

Segundo o governo federal, a iniciativa coloca o Brasil em um “seleto grupo de nações com capacidade de desenvolver e produzir aeronaves de combate de alta complexidade”. A aeronave já foi empregada, inclusive, em uma missão de defesa aérea, neste ano.

No mesmo evento, a Embraer vai apresentar o protótipo do veículo eVTOL, conhecido como “carro voador”.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 25/03/2026 11:02 / atualizado em 25/03/2026 11:07
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