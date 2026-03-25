Minuta sobre Banco Master é encontrada em celular de Vorcaro

A defesa de Vorcaro afirmou que não comentará "conteúdos que decorrem de vazamentos ilegais de material sigiloso" - (crédito: Reprodução)

Uma minuta de despacho do Tribunal de Contas da União (TCU) que sugeria ao Banco Central a suspensão de decisões relacionadas ao Banco Master foi encontrada entre arquivos extraídos do celular de Daniel Vorcaro. O documento, sem assinatura, não permite identificar autoria nem se chegou a ser encaminhado a terceiros.

De acordo com informações publicadas pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, o arquivo foi criado em 29 de agosto de 2025. A ausência de assinatura e de registros de envio impede confirmar se o conteúdo foi efetivamente utilizado ou compartilhado em algum contexto institucional.

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A defesa de Vorcaro afirmou que não comentará “conteúdos que decorrem de vazamentos ilegais de material sigiloso”. O caso se insere em um cenário mais amplo de investigações envolvendo o Banco Master e decisões de órgãos de controle e regulação.

À época da criação do documento, o Ministério Público Federal apurava a tentativa de aquisição do banco pelo Banco de Brasília (BRB). Meses antes, o TCU havia negado a abertura de auditoria para investigar possíveis irregularidades na operação entre as instituições financeiras.

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Em setembro de 2025, o Banco Central rejeitou a venda do Banco Master, apontando riscos elevados na transação. Posteriormente, a autoridade monetária decretou a liquidação da instituição. Após essa decisão, o ministro Jhonatan de Jesus solicitou esclarecimentos ao BC, mencionando possível precipitação na medida e determinando sigilo no processo.

A autoridade monetária recorreu e foi acordada a realização de auditoria técnica, que não identificou irregularidades na atuação da autarquia. Ontem (24/3), Jhonatan de Jesus decidiu suspender a análise do caso no TCU, argumentando que investigações em andamento em outras instâncias podem trazer novos elementos e recomendam cautela antes de uma decisão de mérito.