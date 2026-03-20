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Pacheco diz que candidatura deve ser pensada "com muita responsabilidade"

Senador é o principal cotado para representar o presidente Lula na disputa ao governo mineiro. À imprensa, Pacheco disse que seu nome não é "indispensável", mas que vai conversar com aliados

Pacheco afirmou que sua candidatura ao governo de Minas ainda está em discussão, e depende de articulações partidárias - (crédito: Platobr Politica)
Pacheco afirmou que sua candidatura ao governo de Minas ainda está em discussão, e depende de articulações partidárias - (crédito: Platobr Politica)

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) declarou nesta sexta-feira (20/3) que sua possível candidatura ao Governo de Minas Gerais tem que ser "avaliada com muita responsabilidade", e que existem alternativas no estado que precisam ser consideradas.

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Pacheco não confirmou a intenção de concorrer, mas disse que a decisão passa ainda por discussões de cunho partidário. Ele é o principal cotado para disputar o Palácio Tiradentes com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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"Nós estamos na fase de diálogo a respeito. Nós temos alternativas em Minas que precisam ser consideradas", respondeu Pacheco ao ser questionado por jornalistas durante um evento da Petrobras, em Betim.

Ele citou nominalmente a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) — que definiu como um "excelente quadro" —, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), o ex-presidente da Câmara Municipal da capital mineira Gabriel Azevedo (MDB) e o presidente da Assembleia Legislativa mineira, Tadeu Leite (MDB).

"São nomes que surgem para uma composição majoritária, que precisam estar na mesa para podermos dialogar e chegarmos a um consenso", disse Pacheco.

O senador participou do anúncio de R$ 9 bilhões em investimentos da Petrobras na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG), ao lado de Lula, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e da prefeita de Contagem. No evento, recebeu uma série de elogios públicos.

"Óbvio que ser governador do estado é um orgulho muito grande para todas as pessoas que estão na política, não há dúvida disso. Mas isso é uma avaliação que tem que ser feita com muita responsabilidade, à luz de questões pessoais, familiares, e de circunstâncias próprias, mas também de responsabilidade com o estado", afirmou Pacheco.

Ele citou que conseguiu levar a Minas Gerais vitórias importantes enquanto era presidente do Congresso Nacional, como a reforma tributária e o Programa de Renegociação de Dívidas dos Estados (Propag), que beneficiou especialmente Minas Gerais, um dos estados mais endividados com a União.

"A consequência disso ser uma candidatura ainda precisa ter definições de cunho partidário, de cunho político, com aliados políticos, e eu vou conversar com todos eles. O que eu quero dizer é que não há, necessariamente, imprescindibilidade do meu nome. Não é um nome indispensável", comentou ainda o senador.

Para concorrer, Pacheco deve deixar o PSD, que decidiu lançar candidatura própria com o vice-governador do estado, Mateus Simões, aliado do atual governador, Romeu Zema (Novo). Ele estuda uma filiação ao União Brasil.

STF é "página virada"

Pacheco é cotado há meses pelo presidente Lula para concorrer ao governo mineiro. Seu objetivo inicial, porém, era ser indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o que não ocorreu. O senador foi preterido pelo advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, que ainda aguarda sua sabatina para poder assumir.

"Sobre o STF, se em algum momento foi cogitado, eu quero dizer que essa é uma página virada. Eu tenho respeito pela decisão do presidente Lula. E, nesse momento, o que nós temos que dialogar é no campo da política partidária. É, na verdade, no meu caso, a permanência na vida pública, uma candidatura", comentou Pacheco sobre o tema.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 20/03/2026 16:52 / atualizado em 20/03/2026 16:54
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