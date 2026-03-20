Pacheco diz que candidatura deve ser pensada "com muita responsabilidade"

Pacheco afirmou que sua candidatura ao governo de Minas ainda está em discussão, e depende de articulações partidárias - (crédito: Platobr Politica)

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) declarou nesta sexta-feira (20/3) que sua possível candidatura ao Governo de Minas Gerais tem que ser "avaliada com muita responsabilidade", e que existem alternativas no estado que precisam ser consideradas.

Pacheco não confirmou a intenção de concorrer, mas disse que a decisão passa ainda por discussões de cunho partidário. Ele é o principal cotado para disputar o Palácio Tiradentes com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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"Nós estamos na fase de diálogo a respeito. Nós temos alternativas em Minas que precisam ser consideradas", respondeu Pacheco ao ser questionado por jornalistas durante um evento da Petrobras, em Betim.

Ele citou nominalmente a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) — que definiu como um "excelente quadro" —, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), o ex-presidente da Câmara Municipal da capital mineira Gabriel Azevedo (MDB) e o presidente da Assembleia Legislativa mineira, Tadeu Leite (MDB).

"São nomes que surgem para uma composição majoritária, que precisam estar na mesa para podermos dialogar e chegarmos a um consenso", disse Pacheco.

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O senador participou do anúncio de R$ 9 bilhões em investimentos da Petrobras na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG), ao lado de Lula, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e da prefeita de Contagem. No evento, recebeu uma série de elogios públicos.

"Óbvio que ser governador do estado é um orgulho muito grande para todas as pessoas que estão na política, não há dúvida disso. Mas isso é uma avaliação que tem que ser feita com muita responsabilidade, à luz de questões pessoais, familiares, e de circunstâncias próprias, mas também de responsabilidade com o estado", afirmou Pacheco.

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Ele citou que conseguiu levar a Minas Gerais vitórias importantes enquanto era presidente do Congresso Nacional, como a reforma tributária e o Programa de Renegociação de Dívidas dos Estados (Propag), que beneficiou especialmente Minas Gerais, um dos estados mais endividados com a União.

"A consequência disso ser uma candidatura ainda precisa ter definições de cunho partidário, de cunho político, com aliados políticos, e eu vou conversar com todos eles. O que eu quero dizer é que não há, necessariamente, imprescindibilidade do meu nome. Não é um nome indispensável", comentou ainda o senador.

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Para concorrer, Pacheco deve deixar o PSD, que decidiu lançar candidatura própria com o vice-governador do estado, Mateus Simões, aliado do atual governador, Romeu Zema (Novo). Ele estuda uma filiação ao União Brasil.

STF é "página virada"

Pacheco é cotado há meses pelo presidente Lula para concorrer ao governo mineiro. Seu objetivo inicial, porém, era ser indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o que não ocorreu. O senador foi preterido pelo advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, que ainda aguarda sua sabatina para poder assumir.

"Sobre o STF, se em algum momento foi cogitado, eu quero dizer que essa é uma página virada. Eu tenho respeito pela decisão do presidente Lula. E, nesse momento, o que nós temos que dialogar é no campo da política partidária. É, na verdade, no meu caso, a permanência na vida pública, uma candidatura", comentou Pacheco sobre o tema.