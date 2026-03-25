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Boulos recebe caminhoneiros no Planalto e critica governadores

Categoria chegou a ameaçar entrar em greve na semana passada frente à alta do diesel. Segundo o ministro, governo vai reforçar fiscalização e se comprometeu a manter texto da MP do piso mínimo, que tramitará no Congresso

A jornalistas, Boulos criticou governadores que resistem a zera ou reduzir o ICMS, imposto estadual, sobre os combustíveis - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
A jornalistas, Boulos criticou governadores que resistem a zera ou reduzir o ICMS, imposto estadual, sobre os combustíveis - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, recebeu nesta quarta-feira (25/3) representantes dos caminhoneiros no Palácio do Planalto para debater a alta do diesel e as medidas adotaras pelo governo para atender reivindicações da categoria. A reunião ocorreu após movimentação para uma greve dos caminhoneiros, suspensa na semana passada para negociações com o governo.

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Em fala após o encontro, Boulos disparou críticas à "ganância" de distribuidoras e postos de combustível que aumentaram o preço de forma indiscriminada, e também atacou governadores que se recusam a reduzir a cobrança do ICMS, imposto estadual que impacta os combustíveis.

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"Nós vimos o aumento do diesel de maneira despropositada nos últimos dias, por especulação de distribuidoras e postos de gasolina. Os caminhoneiros não podem pagar o preço da irresponsabilidade e da ganância dessas distribuidoras, que estão aumentando o preço artificialmente, mesmo com a isenção do Pis/Cofins pelo presidente Lula", disse o ministro a jornalistas.

Boulos afirmou ainda que o governo vai intensificar as operações contra fraudes no preço dos combustíveis, e disse que, até o momento, foram mais de mil operações, que resultaram em multa e lacração de estabelecimentos.

Em 12 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma série de medidas para conter a disparada do diesel, combustível que afeta os caminhoneiros e, consequentemente, encarece praticamente todos os produtos, levando a um processo inflacionário. Além de zerar o imposto federal, Lula reforçou a fiscalização e criou incentivos para a importação de diesel. Mesmo assim, a alta chegou a 25% desde o início da guerra contra o Irã.

O governo tenta ainda convencer governadores a reduzir o ICMS, oferecendo-se para dividir os cursos em renúncia fiscal, mas grande parte deles rejeita a ideia, que pode ter impacto nas receitas em ano eleitoral.

"Da mesma forma, os caminhoneiros não podem pagar o preço pela omissão de determinados governadores que não querem mexer no ICMS, para que se consiga estabilziar o preço do combustível, e do diesel em particular, diante dessa guerra insana que o Donald Trump estabeleceu contra o Irã", enfatizou Boulos.

MP do piso mínimo

O ministro destacou ainda a Medida Provisória (MP) assinada por Lula na semana passada que cria regras para punir empresas que descumpram o piso mínimo do frete. O texto foi editado justamente para atender à pressão dos caminhoneiros, que ameaçaram entrar em greve. Com a MP, a decisão foi postergada para mais negociações com o governo.

Hoje, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou resoluções que regulamentam a punição. As penas são ainda mais duras para empresas que descumprirem o piso de forma reincidente, incluindo a suspensão temporária e até cancelamento do registro de transportador.

Apesar de já estar em vigor, a MP precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias, o que abre outra frente de preocupação. Caminhoneiros apontam risco de que lobbies empresarias no Legislativo desfalquem a proposta e prejudiquem a categoria, e pediram apoio ao governo federal.

"O que nós nos comprometemos é atuar com a bancada do governo no Congresso Nacional para que o texto da MP seja preservado, sem nenhum retrocesso e garantindo as conquistas dos caminhoneiros", declarou.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 25/03/2026 16:26 / atualizado em 25/03/2026 16:26
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