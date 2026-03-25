Lavagem de dinheiro: veja as penas para este tipo de crime no Brasil

A lavagem de dinheiro é o método usado para "limpar" ou "esquentar" valores que vêm de atividades criminosas, como corrupção, tráfico de drogas ou estelionato - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

A lavagem de dinheiro é um tema recorrente no noticiário e um dos crimes financeiros mais complexos e combatidos no Brasil. A prática, que consiste em dar uma aparência legal a recursos obtidos de forma ilícita, possui penas severas no país e um processo detalhado para ser configurada.

De forma simplificada, a lavagem de dinheiro é o método usado para "limpar" ou "esquentar" valores que vêm de atividades criminosas, como corrupção, tráfico de drogas ou estelionato. O objetivo é inserir esses recursos na economia formal, dificultando o rastreamento de sua origem ilegal por parte das autoridades.

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Essa prática geralmente ocorre em três fases distintas, que podem acontecer de forma simultânea ou separada, dependendo da complexidade do esquema criminoso.

Quais são as penas para lavagem de dinheiro?

No Brasil, a Lei nº 9.613, de 1998, é a principal norma que combate a lavagem de dinheiro. Ela estabelece que a pena para quem comete esse crime é de reclusão de três a dez anos, além do pagamento de uma multa. A punição se aplica não apenas a quem oculta ou dissimula a origem dos bens, mas também a quem utiliza esses ativos na atividade econômica ou financeira.

A legislação prevê um aumento da pena em situações específicas. Se o crime for cometido de maneira reiterada, por intermédio de uma organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual, a punição pode ser aumentada de um terço a dois terços, conforme alteração trazida pela Lei 14.478/2022.

O processo de lavagem de dinheiro é tradicionalmente dividido em três etapas para facilitar a compreensão:

Colocação: é o primeiro passo, quando o dinheiro de origem ilícita é inserido no sistema financeiro por meio de depósitos, compra de bens ou investimentos.

Ocultação: nesta fase, são realizadas diversas transações financeiras complexas e sucessivas para dificultar o rastreamento da origem dos recursos.

Integração: é a etapa final, na qual o dinheiro já "limpo" retorna à economia com aparência de legalidade, geralmente por meio de negócios legítimos.

Além da pena de prisão e da multa, a lei determina uma consequência financeira severa para os condenados. A pessoa sentenciada perde todos os bens, direitos e valores que foram objeto do crime em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.