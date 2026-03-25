Boletim médico contradiz previsão de alta de Bolsonaro na sexta

De acordo com o boletim, Bolsonaro segue internado para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral, decorrente de um quadro de broncoaspiração - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira (25/3) pelo hospital DF Star contrariou a previsão de alta do ex-presidente Jair Bolsonaro, informada horas antes pelo cardiologista Brasil Caiado. Segundo a nota oficial, “não há previsão de alta hospitalar” no momento, apesar da evolução clínica considerada favorável.

Mais cedo, em entrevista coletiva, Caiado havia afirmado que Bolsonaro poderia deixar o hospital entre o fim da manhã e o início da tarde de sexta-feira (27). A declaração, no entanto, não foi confirmada pelo comunicado posterior da unidade de saúde, que indicou manutenção da internação sem data definida para liberação.

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De acordo com o boletim, Bolsonaro segue internado para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral, decorrente de um quadro de broncoaspiração.

O ex-presidente permanece sob antibioticoterapia endovenosa, com suporte clínico e sessões de fisioterapia respiratória e motora, apresentando melhora progressiva.