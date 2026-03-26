Gaspar troca União Brasil pelo PL e assume comando da sigla em AL

Em publicação nas redes sociais, Gaspar disse que terá "autonomia e independência" para fortalecer a legenda no estado e contribuir com um projeto nacional - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O deputado federal Alfredo Gaspar (AL) anunciou na quarta-feira (25/3) sua filiação ao Partido Liberal (PL) e confirmou que assumirá a presidência da sigla em Alagoas. A mudança foi acompanhada de um gesto político, o parlamentar apareceu em vídeo ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como pré-candidato à Presidência da República.

Até então filiado ao União Brasil, Gaspar afirmou que atendeu a um convite de Flávio para integrar o projeto político do partido. Em publicação nas redes sociais, disse que terá “autonomia e independência” para fortalecer a legenda no estado e contribuir com um projeto nacional.

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A filiação ocorre no momento em que o deputado ocupa posição de destaque no Congresso como relator da CPMI criada para investigar irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A comissão apura suspeitas de desvios bilionários em aposentadorias e pensões.

Natural de Maceió, Gaspar é advogado, com especialização em Direito Público, e está em seu primeiro mandato como deputado federal, iniciado em 2023. Na Câmara, teve passagem por colegiados relevantes, como a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), além das comissões de Relações Exteriores e de Segurança Pública. Também participou de grupos de trabalho voltados a temas como direito digital e inteligência artificial.