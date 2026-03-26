Relator da CPMI do INSS prevê mais de 200 indiciamentos em relatório final

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), afirmou nesta quinta-feira (26/3) que pretende pedir o indiciamento de cerca de 227 pessoas no relatório final das investigações sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social.

Segundo o parlamentar, o documento reúne um extenso conjunto de provas e ultrapassa 5 mil páginas. Ele destacou que o volume do material não é o principal ponto, mas sim a robustez das evidências coletadas ao longo dos trabalhos da comissão.

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“Mais importante do que as 5 mil páginas é o arcabouço probatório que está dentro do relatório, com mais de 227 indiciamentos”, declarou o relator a jornalistas.

Gaspar também admitiu a possibilidade de leitura do parecer já nesta sexta-feira (27/3), a depender do andamento dos trabalhos e do desfecho de decisões judiciais que impactam o funcionamento da CPMI.

O deputado demonstrou otimismo em relação ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que analisa nesta quinta a decisão do ministro André Mendonça sobre a prorrogação dos trabalhos da comissão.

A expectativa é de que a Corte defina se mantém a continuidade da CPMI, o que pode influenciar diretamente a conclusão e a apresentação do relatório final nos próximos dias.

