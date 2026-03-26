Galeria

Big Ben não é o que parece: entenda o nome por trás do símbolo

Um dos ícones mais famosos do mundo – já tem 167 anos desde sua inauguração. Veja curiosidades do Big Ben, ponto turístico que está entre os mais simbólicos do planeta.

Por Flipar
david mark pixabay

Localizado na torre do Palácio de Westminster, o 'Big Ben', como é chamado, é, na verdade, o apelido do sino de grande porte que está presente no interior da torre. Mas quase todo mundo pensa que é o nome da torre com o relógio.

wikimedia commons DS Pugh

A torre tem uma presença majestosa ao lado do Rio Tâmisa e do Palácio de Westminster e tornou-se um símbolo representativo da cidade.

Alice/Pixabay

Antes chamado de “Clock Tower”, o prédio passou a se chamar “Elizabeth Tower” em 2012, para marcar o Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II.

Mathew Browne por Pixabay

O monumento foi inaugurado no dia 31 de maio de 1859 e fica localizado no coração de Londres, capital da Inglaterra. O sino do Big Ben pesa impressionantes 13,5 toneladas e possui uma altura de 2,29 metros!

Suzy Hazelwood pexels

Por conta do peso, o transporte do Big Ben exigiu o fechamento de vias e um feriado foi decretado no dia. Uma carruagem com 16 cavalos foi utilizada para carregar o sino até a torre, em 1858.

jbc na Unsplash

A torre tem 96 metros de altura e é uma das atrações mais visitadas em Londres. Seu estilo arquitetônico mistura elementos góticos e renascentistas, o que confere um visual imponente e magnífico ao local.

Imagem de Pexels por Pixabay

Nas festividades de Réveillon, as estações de rádio e televisão utilizam o som dos sinos do Big Ben para dar as boas-vindas ao novo

- reprodução de vídeo

Em ocasiões especiais o Big Ben teve espetáculos de fogos, como em 2012, ano do Jubileu de Diamante de Elizabeth II e dos Jogos Olímpicos de Londres.

- reprodução de vídeo

A torre abriga um mecanismo de relógio complexo e preciso, que possui quatro mostradores, cada um com um diâmetro de 7 metros.

wikimedia commons Barry Mangham

No dia 15 de fevereiro de 1952, o sino soou 56 vezes, a cada minuto, durante a cerimônia fúnebre do monarca Jorge VI, que faleceu aos 56 anos de idade.

wikimedia commons Sean MacEntee

Em 27 de julho de 2012, tocou por 3 minutos (das 8h12 às 8h15) para anunciar a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Essa foi a primeira vez em que o sino tocou fora do horário habitual desde o funeral do Rei Jorge VI, em 1952.

Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay

Além do famoso sino Big Ben, a torre abriga um total de cinco sinos. Cada um deles possui um nome distinto: Great Tom, Great George, Little Tom, and Quarter Bells.

Arild Vågen - wikimedia commons

A Elizabeth Tower possui 334 degraus até o topo. No entanto, para aqueles que preferem não subir as escadas, há também um elevador disponível para acessar os níveis superiores.

Peter H por Pixabay

O relógio da torre é conhecido por sua precisão impressionante. Ele é ajustado regularmente por horologistas especializados para garantir que esteja sempre marcando as horas de forma precisa.

Jordan por Pixabay

Para compensar as variações nas condições climáticas e na expansão e contração do metal devido às mudanças de temperatura, o mecanismo do relógio é ajustado sazonalmente. Isso garante que o relógio continue a funcionar com precisão ao longo do ano.

wikimedia commons Francisco Antunes

Em algumas ocasiões especiais ou durante reparos e manutenção, o sino Big Ben pode ser temporariamente silenciado. Isso ocorre para proteger a audição dos trabalhadores que estão realizando atividades de manutenção na torre.

wikimedia commons Christine Matthews

A Elizabeth Tower é iluminada à noite, criando uma bela vista ao longo do rio Tâmisa. A iluminação é feita com lâmpadas LED, e a cor pode ser alterada para marcar eventos ou ocasiões especiais.

Naveen Annam pexels

Veja Mais