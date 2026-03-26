Lula e Alckmin tomam vacina contra a gripe e inauguram campanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin receberam, nesta quinta-feira (26/3), a vacina contra a gripe, marcando o início da campanha de vacinação. A imunização ocorreu durante visita a uma fábrica da Brainfarma em Anápolis (GO), que produz insumos para o Buscopan, usado para aliviar cólicas.

Lula foi vacinado pela médica oficial da Presidência, a infectologista Ana Helena Germoglio, e Alckmin pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

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"Essa semana começa a campanha de vacinação contra a gripe para os idosos, gestantes e crianças. E o presidente Lula, que é um presidente que acredita na vacina, que não faz chacota com quem está com problema de saúde respiratório, vai ser o nosso primeiro vacinado", disse Padilha, alfinetando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A campanha começa neste sábado (28/3), mas algumas cidades e estados já começaram a aplicar as doses, como o próprio Distrito Federal (DF). Segundo Padilha, serão ofertadas 76 milhões de doses, em todo o país. A meta do governo é alcançar 90% de cobertura nos grupos que possuem a gripe no calendário de vacinação.

Em um primeiro momento, as doses serão aplicadas em crianças com entre seis meses e cinco anos de idade, gestantes, idosos, e em outros grupos de atenção especial, como trabalhadores da saúde, membros das forças de segurança, indígenas e caminhoneiros.