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Lula e Alckmin tomam vacina contra a gripe e inauguram campanha

Campanha de vacinação começa no sábado (28/3), mas algumas cidades e estados, incluindo o Distrito Federal, já estão aplicando as doses

Lula e Alckmin foram vacinados durante evento em Anápolis, Goiás - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Lula e Alckmin foram vacinados durante evento em Anápolis, Goiás - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin receberam, nesta quinta-feira (26/3), a vacina contra a gripe, marcando o início da campanha de vacinação. A imunização ocorreu durante visita a uma fábrica da Brainfarma em Anápolis (GO), que produz insumos para o Buscopan, usado para aliviar cólicas.

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Lula foi vacinado pela médica oficial da Presidência, a infectologista Ana Helena Germoglio, e Alckmin pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

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"Essa semana começa a campanha de vacinação contra a gripe para os idosos, gestantes e crianças. E o presidente Lula, que é um presidente que acredita na vacina, que não faz chacota com quem está com problema de saúde respiratório, vai ser o nosso primeiro vacinado", disse Padilha, alfinetando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A campanha começa neste sábado (28/3), mas algumas cidades e estados já começaram a aplicar as doses, como o próprio Distrito Federal (DF). Segundo Padilha, serão ofertadas 76 milhões de doses, em todo o país. A meta do governo é alcançar 90% de cobertura nos grupos que possuem a gripe no calendário de vacinação.

Em um primeiro momento, as doses serão aplicadas em crianças com entre seis meses e cinco anos de idade, gestantes, idosos, e em outros grupos de atenção especial, como trabalhadores da saúde, membros das forças de segurança, indígenas e caminhoneiros.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 26/03/2026 13:52 / atualizado em 26/03/2026 14:28
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