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DF dá início à ciclo de vacinação contra gripe para grupos prioritários

Cerca de 1,18 milhões de pessoas no DF se enquadram na população prioritária, que engloba as gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir dos 60 anos, pacientes com deficiências ou doenças crônicas e profissionais de algumas áreas

19/03/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Vacinação contra gripe. Para 60 anos ou mais - professores. Local Posto de Saude da 114 Norte. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
19/03/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Vacinação contra gripe. Para 60 anos ou mais - professores. Local Posto de Saude da 114 Norte. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A vacinação contra a gripe começou no Distrito Federal. A partir desta quarta-feira (25/3), aqueles que se enquadram nos grupos prioritários devem buscar a imunização. Segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), cerca de 1.183.796 de pessoas estão dentro do público, que engloba as gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir dos 60 anos, pacientes com deficiências ou doenças crônicas e profissionais de algumas áreas.

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Estão disponíveis mais de cem salas de vacina, alocadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e outros estabelecimentos. Todas as salas podem ser consultadas no seguinte endereço: www.saude.df.gov.br/pt/locais-de-vacinacao/.

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Ao público prioritário, basta comparecer a um dos locais com documento de identificação, caderneta de vacinação e comprovação do pertencimento a um dos grupos prioritários. A meta da SES-DF é que 90% da população desse grupo seja vacinada.

Confira abaixo a lista dos grupos que podem receber a vacina:

  1. Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias (neste caso, para as crianças que nunca foram vacinadas contra a influenza devem tomar duas doses, com intervalo de 30 dias);
  2. Gestantes;
  3. Puérperas (até 45 dias após o parto);
  4. Idosos a partir dos 60 anos;
  5. Todos os trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade, incluindo pessoal de apoio e estudantes
  6. da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde;
  7. Professores das escolas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e Educação de Jovens e Adultos — EJA) e superior, de caráter público e privado;
  8. Povos indígenas;
  9. Quilombolas;
  10. Pessoas em situação de rua;
  11. Profissionais das forças de segurança e salvamento;
  12. Profissionais das Forças Armadas;
  13. Caminhoneiros;
  14. Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;
  15. Trabalhadores portuários;
  16. Trabalhadores dos Correios;
  17. População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativa;
  18. Pessoas com deficiência permanente;
  19. Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Aqueles que se vacinaram contra a gripe em anos anteriores devem comparecer em 2026, já que a vacina é atualizada anualmente para combater as principais mutações do vírus influenza em circulação.

Neste ano, a vacina protege contra as variantes Influenza A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09, Influenza A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e Influenza B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem Victoria).

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/03/2026 18:36
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