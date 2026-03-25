DF dá início à ciclo de vacinação contra gripe para grupos prioritários

A vacinação contra a gripe começou no Distrito Federal. A partir desta quarta-feira (25/3), aqueles que se enquadram nos grupos prioritários devem buscar a imunização. Segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), cerca de 1.183.796 de pessoas estão dentro do público, que engloba as gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir dos 60 anos, pacientes com deficiências ou doenças crônicas e profissionais de algumas áreas.
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Estão disponíveis mais de cem salas de vacina, alocadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e outros estabelecimentos. Todas as salas podem ser consultadas no seguinte endereço: www.saude.df.gov.br/pt/locais-de-vacinacao/.
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Ao público prioritário, basta comparecer a um dos locais com documento de identificação, caderneta de vacinação e comprovação do pertencimento a um dos grupos prioritários. A meta da SES-DF é que 90% da população desse grupo seja vacinada.
Confira abaixo a lista dos grupos que podem receber a vacina:
- Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias (neste caso, para as crianças que nunca foram vacinadas contra a influenza devem tomar duas doses, com intervalo de 30 dias);
- Gestantes;
- Puérperas (até 45 dias após o parto);
- Idosos a partir dos 60 anos;
- Todos os trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade, incluindo pessoal de apoio e estudantes
- da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde;
- Professores das escolas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e Educação de Jovens e Adultos — EJA) e superior, de caráter público e privado;
- Povos indígenas;
- Quilombolas;
- Pessoas em situação de rua;
- Profissionais das forças de segurança e salvamento;
- Profissionais das Forças Armadas;
- Caminhoneiros;
- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;
- Trabalhadores portuários;
- Trabalhadores dos Correios;
- População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativa;
- Pessoas com deficiência permanente;
- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
Aqueles que se vacinaram contra a gripe em anos anteriores devem comparecer em 2026, já que a vacina é atualizada anualmente para combater as principais mutações do vírus influenza em circulação.
Neste ano, a vacina protege contra as variantes Influenza A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09, Influenza A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e Influenza B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem Victoria).
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