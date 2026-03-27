InícioPolítica
Saúde do ex-presidente

Médico diz que Bolsonaro teve "recuperação adequada"; ex-presidente já está em casa

Responsável pelo acompanhamento clínico do ex-presidente, Brasil Caiado afirma que Bolsonaro está apto a seguir tratamento fora do hospital

Ex-presidente seguirá sob acompanhamento, com uso de medicação oral e suporte terapêutico, diz médico - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA.Press)
Ex-presidente seguirá sob acompanhamento, com uso de medicação oral e suporte terapêutico, diz médico - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA.Press)

O médico Brasil Caiado afirmou nesta sexta-feira (27/3) que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou evolução positiva durante a internação e já reúne condições de continuar o tratamento em casa. A declaração foi dada durante entrevista coletiva para detalhar o quadro clínico do paciente, pouco tempo depois de Bolsonaro ser liberado do hospital DF Star, onde permaneceu por duas semanas.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo Caiado, a equipe observou melhora progressiva ao longo dos últimos dias, o que embasou a decisão pela alta hospitalar. “Teve uma recuperação adequada e já reúne condições de seguir o tratamento fora do ambiente hospitalar”, disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Bolsonaro estava internado para tratar uma pneumonia decorrente de broncoaspiração. De acordo com o médico, a resposta ao tratamento foi considerada satisfatória, permitindo a transição para cuidados ambulatoriais.

Ainda conforme o especialista, o ex-presidente seguirá sob acompanhamento, com uso de medicação oral e suporte terapêutico, incluindo reabilitação cardiorrespiratória.

Ainda na manhã de hoje, o hospital DF Star divulgou boletim médico que limitou-se apenas a informar que o ex-presidente recebeu alta hospitalar.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 27/03/2026 11:03 / atualizado em 27/03/2026 11:05
SIGA
x