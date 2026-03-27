Médico diz que Bolsonaro teve "recuperação adequada"; ex-presidente já está em casa

Ex-presidente seguirá sob acompanhamento, com uso de medicação oral e suporte terapêutico, diz médico - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA.Press)

O médico Brasil Caiado afirmou nesta sexta-feira (27/3) que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou evolução positiva durante a internação e já reúne condições de continuar o tratamento em casa. A declaração foi dada durante entrevista coletiva para detalhar o quadro clínico do paciente, pouco tempo depois de Bolsonaro ser liberado do hospital DF Star, onde permaneceu por duas semanas.

Segundo Caiado, a equipe observou melhora progressiva ao longo dos últimos dias, o que embasou a decisão pela alta hospitalar. “Teve uma recuperação adequada e já reúne condições de seguir o tratamento fora do ambiente hospitalar”, disse.

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Bolsonaro estava internado para tratar uma pneumonia decorrente de broncoaspiração. De acordo com o médico, a resposta ao tratamento foi considerada satisfatória, permitindo a transição para cuidados ambulatoriais.

Ainda conforme o especialista, o ex-presidente seguirá sob acompanhamento, com uso de medicação oral e suporte terapêutico, incluindo reabilitação cardiorrespiratória.

Ainda na manhã de hoje, o hospital DF Star divulgou boletim médico que limitou-se apenas a informar que o ex-presidente recebeu alta hospitalar.