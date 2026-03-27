Bolsonaro recebe alta e vai para casa, onde cumprirá prisão domiciliar por 90 dias

Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Quando estava em prisão domiciliar pela primeira vez, tentou violar a tornozeleira eletrônica - (crédito: Sergio Lima / AFP)

Após cerca de duas semanas internado em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (27/3) e seguiu para casa, onde cumprirá prisão domiciliar por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Internado no hospital DF Star desde o dia 13 de março para tratar um quadro de broncopneumonia, Bolsonaro apresentou evolução clínica considerada favorável nos últimos dias. Ele já havia deixado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e vinha sendo mantido sob antibioticoterapia e acompanhamento médico.

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A expectativa da equipe médica era de liberação assim que exames confirmassem estabilidade do quadro, cenário que se consolidou ao longo da semana.

Domiciliar e restrições

Bolsonaro cumprirá prisão domiciliar por 90 dias, medida autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes em razão do estado de saúde.

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Durante esse período, ele deverá usar tornozeleira eletrônica, terá restrições de comunicação e só poderá receber visitas de familiares e médicos, além de permanecer sob monitoramento.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele já tentou violar a tornozeleira uma vez. O incidente ocorreu na madrugada do dia 22 de novembro de 2025, um sábado. Na ocasião, ele estava em prisão domiciliar desde agosto daquele ano.