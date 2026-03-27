Bolsonaro recebe alta e vai para casa, onde cumprirá prisão domiciliar por 90 dias

Após cerca de duas semanas internado em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (27/3) e seguiu para casa, onde cumprirá prisão domiciliar por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
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Internado no hospital DF Star desde o dia 13 de março para tratar um quadro de broncopneumonia, Bolsonaro apresentou evolução clínica considerada favorável nos últimos dias. Ele já havia deixado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e vinha sendo mantido sob antibioticoterapia e acompanhamento médico.
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A expectativa da equipe médica era de liberação assim que exames confirmassem estabilidade do quadro, cenário que se consolidou ao longo da semana.
Domiciliar e restrições
Bolsonaro cumprirá prisão domiciliar por 90 dias, medida autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes em razão do estado de saúde.
Durante esse período, ele deverá usar tornozeleira eletrônica, terá restrições de comunicação e só poderá receber visitas de familiares e médicos, além de permanecer sob monitoramento.
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele já tentou violar a tornozeleira uma vez. O incidente ocorreu na madrugada do dia 22 de novembro de 2025, um sábado. Na ocasião, ele estava em prisão domiciliar desde agosto daquele ano.