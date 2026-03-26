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Saúde do ex-presidente

Boletim diz que Bolsonaro tem "boa" evolução clínica e confirma alta nesta sexta

Segundo os médicos, o ex-presidente deve permanecer em vigilância clínica "nas próximas 24 horas" por ainda apresentar sinais de "infecção aguda"

STF concedeu esta semana prisão domiciliar temporária ao ex-presidente - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)
STF concedeu esta semana prisão domiciliar temporária ao ex-presidente - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

A equipe médica de Jair Bolsonaro informou que o ex-presidente tem "boa" recuperação clínica e deve receber alta hospitalar nesta sexta-feira (27/3). O boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (26/3) pelo Hospital DF Star apontou, porém, que o ex-chefe do Executivo ainda apresenta sinais de "infecção aguda".

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Ainda segundo a nota médica, divulgada primeiro nas redes sociais da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-presidente deve permanecer em vigilância clínica "nas próximas 24 horas". 

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Nesta semana, o STF concedeu prisão domiciliar temporária a Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a medida é adequada para a plena recuperação do ex-presidente.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 26/03/2026 14:58 / atualizado em 26/03/2026 15:32
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