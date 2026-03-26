Boletim diz que Bolsonaro tem "boa" evolução clínica e confirma alta nesta sexta

A equipe médica de Jair Bolsonaro informou que o ex-presidente tem "boa" recuperação clínica e deve receber alta hospitalar nesta sexta-feira (27/3). O boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (26/3) pelo Hospital DF Star apontou, porém, que o ex-chefe do Executivo ainda apresenta sinais de "infecção aguda".

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Ainda segundo a nota médica, divulgada primeiro nas redes sociais da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-presidente deve permanecer em vigilância clínica "nas próximas 24 horas".

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Nesta semana, o STF concedeu prisão domiciliar temporária a Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a medida é adequada para a plena recuperação do ex-presidente.