InícioPolítica
EX-PRESIDENTE PRESO

Bolsonaro já está com tornozeleira eletrônica, confirma PM

A informação foi confirmada ao Correio pela Polícia Militar do Distrito Federal; ex-presidente cumpre prisão domiciliar

Bolsonaro estava internado há duas semanas no hospital DF Star e recebeu alta nesta sexta - (crédito: Sergio Lima/AFP)
Bolsonaro estava internado há duas semanas no hospital DF Star e recebeu alta nesta sexta - (crédito: Sergio Lima/AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao condomínio Solar Brasília, no Jardim Botânico, por volta das 10h nesta sexta-feira (27/3), e já está com a tornozeleira eletrônica. A informação foi confirmada ao Correio pela Polícia Militar do Distrito Federal.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Bolsonaro estava internado há duas semanas no hospital DF Star e recebeu alta nesta sexta. Ele seguiu para casa para cumprir prisão domiciliar, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Moraes estipulou que o benefício vai durar somente 90 dias, a contar da alta hospitalar. No entanto, se houver necessidade, o prazo poderá ser ampliado. Bolsonaro terá que seguir uma série de regras na prisão domiciliar. Entre as medidas está a obrigação de usar novamente tornozeleira eletrônica, com relatórios diários enviados ao STF.

Além disso, ficam autorizadas visitas regulares dos filhos Flávio, Carlos e Jair Renan, em dias e horários fixos (quartas e sábados). A mulher, Michelle Bolsonaro; a filha, Laura; e a enteada, Letícia, têm livre acesso, por morarem no local.

Já os advogados podem visitar diariamente, inclusive fins de semana e feriados, com duração de até 30 minutos e mediante agendamento prévio. A decisão de Moraes também estabelece que cinco profissionais de saúde previamente indicados podem acessar a casa de Bolsonaro sem necessidade de aviso prévio, respeitando regras judiciais.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Aline Gouveia e Raphaela Peixoto
postado em 27/03/2026 11:25 / atualizado em 27/03/2026 11:35
SIGA
x