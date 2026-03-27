Bolsonaro já está com tornozeleira eletrônica, confirma PM

Bolsonaro estava internado há duas semanas no hospital DF Star e recebeu alta nesta sexta - (crédito: Sergio Lima/AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao condomínio Solar Brasília, no Jardim Botânico, por volta das 10h nesta sexta-feira (27/3), e já está com a tornozeleira eletrônica. A informação foi confirmada ao Correio pela Polícia Militar do Distrito Federal.

Bolsonaro estava internado há duas semanas no hospital DF Star e recebeu alta nesta sexta. Ele seguiu para casa para cumprir prisão domiciliar, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Moraes estipulou que o benefício vai durar somente 90 dias, a contar da alta hospitalar. No entanto, se houver necessidade, o prazo poderá ser ampliado. Bolsonaro terá que seguir uma série de regras na prisão domiciliar. Entre as medidas está a obrigação de usar novamente tornozeleira eletrônica, com relatórios diários enviados ao STF.

Além disso, ficam autorizadas visitas regulares dos filhos Flávio, Carlos e Jair Renan, em dias e horários fixos (quartas e sábados). A mulher, Michelle Bolsonaro; a filha, Laura; e a enteada, Letícia, têm livre acesso, por morarem no local.

Já os advogados podem visitar diariamente, inclusive fins de semana e feriados, com duração de até 30 minutos e mediante agendamento prévio. A decisão de Moraes também estabelece que cinco profissionais de saúde previamente indicados podem acessar a casa de Bolsonaro sem necessidade de aviso prévio, respeitando regras judiciais.