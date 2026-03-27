CPMI do INSS: quem são os citados no pedido de indiciamento

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza reunião deliberativa para apresentação e apreciação do relatório final. - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senad)

O relatório final da CPMI do INSS, apresentado na manhã desta sexta-feira (27/3), pede o indiciamento de 216 pessoas por suposto envolvimento em um esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões. A leitura do documento foi conduzida pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), e marca o encerramento dos trabalhos do colegiado.

Entre os nomes citados está Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também constam na lista o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado como um dos operadores do esquema investigado pela comissão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O relatório inclui ainda parlamentares, ex-dirigentes de órgãos públicos, empresários, servidores e pessoas apontadas como intermediárias das fraudes. A deputada federal Gorete Pereira (MDB-CE), investigada pela Polícia Federal, também figura entre os indiciados.

Veja a lista:

Abraão Lincoln Ferreira da Cruz — presidente da CBPA

Adeilson Silveira Hora

Adelino Rodrigues Júnior

Ademir Fratric Bacic

Adroaldo da Cunha Portal

Alan do Nascimento Santos — diretor da Dataprev

Aldo Luiz Ferreira

Aleano de Souza Guardachoni

Alessandro Antônio Stefanutto — ex-presidente do INSS

Alexandre Caetano dos Reis

Alexandre Eduardo Ferreira Lopes

Alexandre Guimarães

Alexandre Moreira da Silva

Alexsandro Prado Santos

Américo Monte

Américo Monte Junior

Anderson Cordeiro de Vasconcelos

Anderson Ladeira Viana

Anderson Pomini

André Luís Alves Guimarães

André Luiz Martins Dias

André Paulo Felix Fidelis — ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS

Andrei José Braga Mendes

Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues

Antenor de Sousa Neto

Antônio Araujo da Gama

Antônio Carlos Camilo Antunes — Careca do INSS, apontado como operador do esquema

Antônio Lúcio Caetano Margarido

Aristides Veras dos Santos — ex-dirigente da Contag

Artur Ildefonso Brotto Azevedo

Augusto Ferreira Lima

Brenda Aguiar Soares

Bruna Braz de Souza Santos

Carlos Afonso Galleti Júnior

Carlos Alexandre Alvarenga

Carlos Henrique da Rocha Gonçalves

Carlos Roberto Lupi — presidente do PDT e ex-ministro da Previdência

Carlos Roberto Ferreira Lopes — presidente da Conafer

Cecília Montalvão Simões

Cecilia Rodrigues Mota

Cecílio Barbosa Cintra Galvão

Celso Steremberg

Charles Góes Freitas

Cícero Vasconcelos

Cícero Marcelino de Souza Santos

Cleber Oliveira Medeiros

Cristiana Alcântara Alves Zago

Daniel Dirani

Daniel Gerber

Daniel Simas

Daniel Orsini de Azevedo

Daniel Vorcaro — dono do Banco Master

Danielle Miranda Fonteles — publicitária e sócia do Careca do INSS

Danilo Berndt Trento

Daugliesi Giacomasi Souza

Davi de Vasconcelos

Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves

Diego Luiz Nobre Barros

Dogival José dos Santos

Domingos Sávio de Castro

Durval Natário Tosta

Eduardo Silva Portal

Edson Akio Yamada

Edson Cunha de Araújo

Eduardo Chedid

Eduardo Freire Delmont

Elano Gil Carvalho Xavier

Emanuel Pinheiro da Silva

Eric Douglas Martins Fidelis

Euclydes Marcos Pettersen Neto (Republicanos-MG) — deputado federal

Fábio Luís Lula da Silva — empresário e filho do presidente Lula

Felipe Macedo Gomes

Felipe Vasconcelos Pereira

Fernando Pereira dos Santos

Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti

Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar

Francisco Wesley Nascimento dos Santos

Geovani Batista Spiecker

Giovanini Cardoso

Gilmar Stelo

Glauco André Fonseca Wamburg — ex-presidente do INSS

Glauco Daniel Ribas Santos

Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano

Gustavo Marques Gaspar

Gutemberg Tito de Sousa

Hamilton Souza

Haran Santhiago Girao Sampaio

Heitor Souza Cunha

Hélio Marcelino Loreno

Helioenay Rodrigues de Sousa

Herbert Kristensson Menocchi

Higor Dalle Vedove Lourenção

Igor Dias Delecrode

Igor Oliveira Freitas

Ina Maria Lima da Silva

Ingrid Ambrózio Camilo

Ingrid Pikinskeni Morais Santos

Ivaldo Carvalho Silveira

Ivânio da Rocha Oliveira

Janete Pereira Lima

Jerônimo Arlindo da Silva Júnior

Joab Felix de Medeiros

Joana Gonçalves Vargas

João Carlos Camargo Junior

João Milton Carneiro Neto

Jobson de Paiva Silveira Sales

Jonathan de Souza Almeida

José Arnaldo Bezerra Guimarães

José Branco Garcia

José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade) — ex-ministro do Trabalho e Previdência

José Cordeiro de Vasconcelos

José Fernando Costa dos Santos

José Laudenor da Silva

José Lins de Alencar Neto

José Silva Miguel Junior

José Sarney Filho — ex-deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente

Jucimar Fonseca da Silva

Leandro Fagner da Fonseca Alves

Leonardo Cerquinho Monteiro

Leonardo Rolim — ex-presidente do INSS

Lucas Fonseca da Silva

Lucineide dos Santos Oliveira

Luis Lima Martins

Marci Eustáquio Teodoro

Marcio Alaor de Araújo

Marco Aurélio Gomes Júnior

Marcos Brito Campos Jr

Marcos dos Santos Monte

Marcus Vinicius Paranhos Faleiro

Maria Eudenes dos Santos

Maria Eunice Ribas

Maria das Graças Ferraz

Maria Gorete Pereira (MDB-CE) — deputada federal

Maria Luzimar Rocha Lopes

Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira

Maria do Socorro Veras dos Santos

Mauricio Camisotti — empresário

Mauro Palombo Concílio

Micael Ferrone Alves Pereira

Milton Baptista de Souza Filho — presidente do Sindnapi

Milton Salvador de Almeida Junior

Mônica Ribeiro Santos

Natal Leo

Natal Leo Júnior

Natjo de Lima Pinheiro

Nelmar de Castro Batista

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues

Nilton Claudio Carvalho Belsarena

Nivaldo de Farias

Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto

Paulo Augusto de Araujo Boudens — ex-assessor do senador Davi Alcolumbre

Paulo Camisotti

Paulo Cesar Roxo Ramos

Paulo Gabriel Negreiros de Almeida

Pedro Alves Correa Neto — ex-secretário de Inovação do Ministério da Agricultura

Pedro Lettieri Neto

Pedro Lucas Felix Canuto

Pedro Oliveira de Queiroz

Philipe Roters Coutinho — ex-agente da Polícia Federal

Philippe André Lemos Szymanowski

Rafael Emrich Candelot

Raphael Maciel Snoeck

Rayama Belmonte Riella

Reinaldo Carlos Barroso de Almeida

Renan Assunção Siqueira

Renata Martins Costa de Siqueira

Ricardo Bimbo Troccoli

Ricardo Vinícius Campelo de Sá

Roberta Luschinger — socialite e empresária, amiga de Lulinha

Roberto Marinho Luiz da Rocha

Rodrigo Alves de França

Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção — ex-diretor-presidente da Dataprev

Rodrigo Moraes

Rogério Soares de Souza

Romeu Carvalho Antunes — filho do Careca do INSS

Ronaldo Ribeiro Santos

Ronaldo de Souza Estrella

Rubens Oliveira Costa

Samuel Chrisóstomo do Bomfim Jr.

Sandra Helena Lima do Nascimento

Sandro Temer De Oliveira

Sebastião Faustino de Paula — ex-diretor de Benefícios do INSS

Sérgio Cheque Bernardo

Silas Bezerra de Alencar

Silas da Costa Vaz

Silvanete de Jesus Ribeiro

Sílvio Roberto Machado Feitoza

Suelen Ribeiro dos Santos

Taline Nunes Campos Neves

Tania Carvalho dos Santos

Teresa Raquel Barbosa

Thaisa Hoffmann Jonasson

Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento

Thamiris Januario Mattos Snoeck

Thamyrez Maia de Oliveira Ramos

Thiago Henrique Paranhos Carvalho

Thiago Rocha Guimarães

Tiago Abraão Ferreira Lopes

Tiago Schettini Batista

Tônia Andrea Inocentini Gallet

Vanderlei Barbosa dos Santos

Vanessa Barramacher Tocantins — ex-chefe de gabinete do Ministério da Previdência Social

Victor Infante Aiello

Vinicius Faleiros Martins

Vinícius Ramos da Cruz

Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho

Vitor Luís Spilla Antevere

Vladimir Augusto de Oliveira Formiga

Wagner Ferreira Moita

Waldemar Monte Neto

Walton Cardoso Lima Jr

Weverton Rocha Marques de Souza (PDT-MA) — senador

Wilson Alexandre Sartin Panacione

Wilson de Morais Gaby

Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira

Zacarias Canuto Sobrinho