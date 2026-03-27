CPMI do INSS: quem são os citados no pedido de indiciamento

O relatório final da CPMI do INSS, apresentado na manhã desta sexta-feira (27/3), pede o indiciamento de 216 pessoas por suposto envolvimento em um esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões. A leitura do documento foi conduzida pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), e marca o encerramento dos trabalhos do colegiado.
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Entre os nomes citados está Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também constam na lista o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado como um dos operadores do esquema investigado pela comissão.
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O relatório inclui ainda parlamentares, ex-dirigentes de órgãos públicos, empresários, servidores e pessoas apontadas como intermediárias das fraudes. A deputada federal Gorete Pereira (MDB-CE), investigada pela Polícia Federal, também figura entre os indiciados.
Veja a lista:
- Abraão Lincoln Ferreira da Cruz — presidente da CBPA
- Adeilson Silveira Hora
- Adelino Rodrigues Júnior
- Ademir Fratric Bacic
- Adroaldo da Cunha Portal
- Alan do Nascimento Santos — diretor da Dataprev
- Aldo Luiz Ferreira
- Aleano de Souza Guardachoni
- Alessandro Antônio Stefanutto — ex-presidente do INSS
- Alexandre Caetano dos Reis
- Alexandre Eduardo Ferreira Lopes
- Alexandre Guimarães
- Alexandre Moreira da Silva
- Alexsandro Prado Santos
- Américo Monte
- Américo Monte Junior
- Anderson Cordeiro de Vasconcelos
- Anderson Ladeira Viana
- Anderson Pomini
- André Luís Alves Guimarães
- André Luiz Martins Dias
- André Paulo Felix Fidelis — ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS
- Andrei José Braga Mendes
- Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues
- Antenor de Sousa Neto
- Antônio Araujo da Gama
- Antônio Carlos Camilo Antunes — Careca do INSS, apontado como operador do esquema
- Antônio Lúcio Caetano Margarido
- Aristides Veras dos Santos — ex-dirigente da Contag
- Artur Ildefonso Brotto Azevedo
- Augusto Ferreira Lima
- Brenda Aguiar Soares
- Bruna Braz de Souza Santos
- Carlos Afonso Galleti Júnior
- Carlos Alexandre Alvarenga
- Carlos Henrique da Rocha Gonçalves
- Carlos Roberto Lupi — presidente do PDT e ex-ministro da Previdência
- Carlos Roberto Ferreira Lopes — presidente da Conafer
- Cecília Montalvão Simões
- Cecilia Rodrigues Mota
- Cecílio Barbosa Cintra Galvão
- Celso Steremberg
- Charles Góes Freitas
- Cícero Vasconcelos
- Cícero Marcelino de Souza Santos
- Cleber Oliveira Medeiros
- Cristiana Alcântara Alves Zago
- Daniel Dirani
- Daniel Gerber
- Daniel Simas
- Daniel Orsini de Azevedo
- Daniel Vorcaro — dono do Banco Master
- Danielle Miranda Fonteles — publicitária e sócia do Careca do INSS
- Danilo Berndt Trento
- Daugliesi Giacomasi Souza
- Davi de Vasconcelos
- Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves
- Diego Luiz Nobre Barros
- Dogival José dos Santos
- Domingos Sávio de Castro
- Durval Natário Tosta
- Eduardo Silva Portal
- Edson Akio Yamada
- Edson Cunha de Araújo
- Eduardo Chedid
- Eduardo Freire Delmont
- Elano Gil Carvalho Xavier
- Emanuel Pinheiro da Silva
- Eric Douglas Martins Fidelis
- Euclydes Marcos Pettersen Neto (Republicanos-MG) — deputado federal
- Fábio Luís Lula da Silva — empresário e filho do presidente Lula
- Felipe Macedo Gomes
- Felipe Vasconcelos Pereira
- Fernando Pereira dos Santos
- Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti
- Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar
- Francisco Wesley Nascimento dos Santos
- Geovani Batista Spiecker
- Giovanini Cardoso
- Gilmar Stelo
- Glauco André Fonseca Wamburg — ex-presidente do INSS
- Glauco Daniel Ribas Santos
- Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano
- Gustavo Marques Gaspar
- Gutemberg Tito de Sousa
- Hamilton Souza
- Haran Santhiago Girao Sampaio
- Heitor Souza Cunha
- Hélio Marcelino Loreno
- Helioenay Rodrigues de Sousa
- Herbert Kristensson Menocchi
- Higor Dalle Vedove Lourenção
- Igor Dias Delecrode
- Igor Oliveira Freitas
- Ina Maria Lima da Silva
- Ingrid Ambrózio Camilo
- Ingrid Pikinskeni Morais Santos
- Ivaldo Carvalho Silveira
- Ivânio da Rocha Oliveira
- Janete Pereira Lima
- Jerônimo Arlindo da Silva Júnior
- Joab Felix de Medeiros
- Joana Gonçalves Vargas
- João Carlos Camargo Junior
- João Milton Carneiro Neto
- Jobson de Paiva Silveira Sales
- Jonathan de Souza Almeida
- José Arnaldo Bezerra Guimarães
- José Branco Garcia
- José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade) — ex-ministro do Trabalho e Previdência
- José Cordeiro de Vasconcelos
- José Fernando Costa dos Santos
- José Laudenor da Silva
- José Lins de Alencar Neto
- José Silva Miguel Junior
- José Sarney Filho — ex-deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente
- Jucimar Fonseca da Silva
- Leandro Fagner da Fonseca Alves
- Leonardo Cerquinho Monteiro
- Leonardo Rolim — ex-presidente do INSS
- Lucas Fonseca da Silva
- Lucineide dos Santos Oliveira
- Luis Lima Martins
- Marci Eustáquio Teodoro
- Marcio Alaor de Araújo
- Marco Aurélio Gomes Júnior
- Marcos Brito Campos Jr
- Marcos dos Santos Monte
- Marcus Vinicius Paranhos Faleiro
- Maria Eudenes dos Santos
- Maria Eunice Ribas
- Maria das Graças Ferraz
- Maria Gorete Pereira (MDB-CE) — deputada federal
- Maria Luzimar Rocha Lopes
- Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira
- Maria do Socorro Veras dos Santos
- Mauricio Camisotti — empresário
- Mauro Palombo Concílio
- Micael Ferrone Alves Pereira
- Milton Baptista de Souza Filho — presidente do Sindnapi
- Milton Salvador de Almeida Junior
- Mônica Ribeiro Santos
- Natal Leo
- Natal Leo Júnior
- Natjo de Lima Pinheiro
- Nelmar de Castro Batista
- Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
- Nilton Claudio Carvalho Belsarena
- Nivaldo de Farias
- Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto
- Paulo Augusto de Araujo Boudens — ex-assessor do senador Davi Alcolumbre
- Paulo Camisotti
- Paulo Cesar Roxo Ramos
- Paulo Gabriel Negreiros de Almeida
- Pedro Alves Correa Neto — ex-secretário de Inovação do Ministério da Agricultura
- Pedro Lettieri Neto
- Pedro Lucas Felix Canuto
- Pedro Oliveira de Queiroz
- Philipe Roters Coutinho — ex-agente da Polícia Federal
- Philippe André Lemos Szymanowski
- Rafael Emrich Candelot
- Raphael Maciel Snoeck
- Rayama Belmonte Riella
- Reinaldo Carlos Barroso de Almeida
- Renan Assunção Siqueira
- Renata Martins Costa de Siqueira
- Ricardo Bimbo Troccoli
- Ricardo Vinícius Campelo de Sá
- Roberta Luschinger — socialite e empresária, amiga de Lulinha
- Roberto Marinho Luiz da Rocha
- Rodrigo Alves de França
- Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção — ex-diretor-presidente da Dataprev
- Rodrigo Moraes
- Rogério Soares de Souza
- Romeu Carvalho Antunes — filho do Careca do INSS
- Ronaldo Ribeiro Santos
- Ronaldo de Souza Estrella
- Rubens Oliveira Costa
- Samuel Chrisóstomo do Bomfim Jr.
- Sandra Helena Lima do Nascimento
- Sandro Temer De Oliveira
- Sebastião Faustino de Paula — ex-diretor de Benefícios do INSS
- Sérgio Cheque Bernardo
- Silas Bezerra de Alencar
- Silas da Costa Vaz
- Silvanete de Jesus Ribeiro
- Sílvio Roberto Machado Feitoza
- Suelen Ribeiro dos Santos
- Taline Nunes Campos Neves
- Tania Carvalho dos Santos
- Teresa Raquel Barbosa
- Thaisa Hoffmann Jonasson
- Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento
- Thamiris Januario Mattos Snoeck
- Thamyrez Maia de Oliveira Ramos
- Thiago Henrique Paranhos Carvalho
- Thiago Rocha Guimarães
- Tiago Abraão Ferreira Lopes
- Tiago Schettini Batista
- Tônia Andrea Inocentini Gallet
- Vanderlei Barbosa dos Santos
- Vanessa Barramacher Tocantins — ex-chefe de gabinete do Ministério da Previdência Social
- Victor Infante Aiello
- Vinicius Faleiros Martins
- Vinícius Ramos da Cruz
- Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho
- Vitor Luís Spilla Antevere
- Vladimir Augusto de Oliveira Formiga
- Wagner Ferreira Moita
- Waldemar Monte Neto
- Walton Cardoso Lima Jr
- Weverton Rocha Marques de Souza (PDT-MA) — senador
- Wilson Alexandre Sartin Panacione
- Wilson de Morais Gaby
- Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira
- Zacarias Canuto Sobrinho