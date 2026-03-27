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CPMI do INSS: quem são os citados no pedido de indiciamento

Relatório final foi apresentado nesta sexta-feira (27/3), após decisão do STF que impediu a prorrogação dos trabalhos da comissão

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza reunião deliberativa para apresentação e apreciação do relatório final. - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senad)
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza reunião deliberativa para apresentação e apreciação do relatório final. - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senad)

O relatório final da CPMI do INSS, apresentado na manhã desta sexta-feira (27/3), pede o indiciamento de 216 pessoas por suposto envolvimento em um esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões. A leitura do documento foi conduzida pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), e marca o encerramento dos trabalhos do colegiado.

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Entre os nomes citados está Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também constam na lista o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado como um dos operadores do esquema investigado pela comissão.

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O relatório inclui ainda parlamentares, ex-dirigentes de órgãos públicos, empresários, servidores e pessoas apontadas como intermediárias das fraudes. A deputada federal Gorete Pereira (MDB-CE), investigada pela Polícia Federal, também figura entre os indiciados.

Veja a lista:

  • Abraão Lincoln Ferreira da Cruz — presidente da CBPA
  • Adeilson Silveira Hora
  • Adelino Rodrigues Júnior
  • Ademir Fratric Bacic
  • Adroaldo da Cunha Portal
  • Alan do Nascimento Santos — diretor da Dataprev
  • Aldo Luiz Ferreira
  • Aleano de Souza Guardachoni
  • Alessandro Antônio Stefanutto — ex-presidente do INSS
  • Alexandre Caetano dos Reis
  • Alexandre Eduardo Ferreira Lopes
  • Alexandre Guimarães
  • Alexandre Moreira da Silva
  • Alexsandro Prado Santos
  • Américo Monte
  • Américo Monte Junior
  • Anderson Cordeiro de Vasconcelos
  • Anderson Ladeira Viana
  • Anderson Pomini
  • André Luís Alves Guimarães
  • André Luiz Martins Dias
  • André Paulo Felix Fidelis — ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS
  • Andrei José Braga Mendes
  • Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues
  • Antenor de Sousa Neto
  • Antônio Araujo da Gama
  • Antônio Carlos Camilo Antunes — Careca do INSS, apontado como operador do esquema
  • Antônio Lúcio Caetano Margarido
  • Aristides Veras dos Santos — ex-dirigente da Contag
  • Artur Ildefonso Brotto Azevedo
  • Augusto Ferreira Lima
  • Brenda Aguiar Soares
  • Bruna Braz de Souza Santos
  • Carlos Afonso Galleti Júnior
  • Carlos Alexandre Alvarenga
  • Carlos Henrique da Rocha Gonçalves
  • Carlos Roberto Lupi — presidente do PDT e ex-ministro da Previdência
  • Carlos Roberto Ferreira Lopes — presidente da Conafer
  • Cecília Montalvão Simões
  • Cecilia Rodrigues Mota
  • Cecílio Barbosa Cintra Galvão
  • Celso Steremberg
  • Charles Góes Freitas
  • Cícero Vasconcelos
  • Cícero Marcelino de Souza Santos
  • Cleber Oliveira Medeiros
  • Cristiana Alcântara Alves Zago
  • Daniel Dirani
  • Daniel Gerber
  • Daniel Simas
  • Daniel Orsini de Azevedo
  • Daniel Vorcaro — dono do Banco Master
  • Danielle Miranda Fonteles — publicitária e sócia do Careca do INSS
  • Danilo Berndt Trento
  • Daugliesi Giacomasi Souza
  • Davi de Vasconcelos
  • Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves
  • Diego Luiz Nobre Barros
  • Dogival José dos Santos
  • Domingos Sávio de Castro
  • Durval Natário Tosta
  • Eduardo Silva Portal
  • Edson Akio Yamada
  • Edson Cunha de Araújo
  • Eduardo Chedid
  • Eduardo Freire Delmont
  • Elano Gil Carvalho Xavier
  • Emanuel Pinheiro da Silva
  • Eric Douglas Martins Fidelis
  • Euclydes Marcos Pettersen Neto (Republicanos-MG) — deputado federal
  • Fábio Luís Lula da Silva — empresário e filho do presidente Lula
  • Felipe Macedo Gomes
  • Felipe Vasconcelos Pereira
  • Fernando Pereira dos Santos
  • Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti
  • Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar
  • Francisco Wesley Nascimento dos Santos
  • Geovani Batista Spiecker
  • Giovanini Cardoso
  • Gilmar Stelo
  • Glauco André Fonseca Wamburg — ex-presidente do INSS
  • Glauco Daniel Ribas Santos
  • Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano
  • Gustavo Marques Gaspar
  • Gutemberg Tito de Sousa
  • Hamilton Souza
  • Haran Santhiago Girao Sampaio
  • Heitor Souza Cunha
  • Hélio Marcelino Loreno
  • Helioenay Rodrigues de Sousa
  • Herbert Kristensson Menocchi
  • Higor Dalle Vedove Lourenção
  • Igor Dias Delecrode
  • Igor Oliveira Freitas
  • Ina Maria Lima da Silva
  • Ingrid Ambrózio Camilo
  • Ingrid Pikinskeni Morais Santos
  • Ivaldo Carvalho Silveira
  • Ivânio da Rocha Oliveira
  • Janete Pereira Lima
  • Jerônimo Arlindo da Silva Júnior
  • Joab Felix de Medeiros
  • Joana Gonçalves Vargas
  • João Carlos Camargo Junior
  • João Milton Carneiro Neto
  • Jobson de Paiva Silveira Sales
  • Jonathan de Souza Almeida
  • José Arnaldo Bezerra Guimarães
  • José Branco Garcia
  • José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade) — ex-ministro do Trabalho e Previdência
  • José Cordeiro de Vasconcelos
  • José Fernando Costa dos Santos
  • José Laudenor da Silva
  • José Lins de Alencar Neto
  • José Silva Miguel Junior
  • José Sarney Filho — ex-deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente
  • Jucimar Fonseca da Silva
  • Leandro Fagner da Fonseca Alves
  • Leonardo Cerquinho Monteiro
  • Leonardo Rolim — ex-presidente do INSS
  • Lucas Fonseca da Silva
  • Lucineide dos Santos Oliveira
  • Luis Lima Martins
  • Marci Eustáquio Teodoro
  • Marcio Alaor de Araújo
  • Marco Aurélio Gomes Júnior
  • Marcos Brito Campos Jr
  • Marcos dos Santos Monte
  • Marcus Vinicius Paranhos Faleiro
  • Maria Eudenes dos Santos
  • Maria Eunice Ribas
  • Maria das Graças Ferraz
  • Maria Gorete Pereira (MDB-CE) — deputada federal
  • Maria Luzimar Rocha Lopes
  • Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira
  • Maria do Socorro Veras dos Santos
  • Mauricio Camisotti — empresário
  • Mauro Palombo Concílio
  • Micael Ferrone Alves Pereira
  • Milton Baptista de Souza Filho — presidente do Sindnapi
  • Milton Salvador de Almeida Junior
  • Mônica Ribeiro Santos
  • Natal Leo
  • Natal Leo Júnior
  • Natjo de Lima Pinheiro
  • Nelmar de Castro Batista
  • Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
  • Nilton Claudio Carvalho Belsarena
  • Nivaldo de Farias
  • Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto
  • Paulo Augusto de Araujo Boudens — ex-assessor do senador Davi Alcolumbre
  • Paulo Camisotti
  • Paulo Cesar Roxo Ramos
  • Paulo Gabriel Negreiros de Almeida
  • Pedro Alves Correa Neto — ex-secretário de Inovação do Ministério da Agricultura
  • Pedro Lettieri Neto
  • Pedro Lucas Felix Canuto
  • Pedro Oliveira de Queiroz
  • Philipe Roters Coutinho — ex-agente da Polícia Federal
  • Philippe André Lemos Szymanowski
  • Rafael Emrich Candelot
  • Raphael Maciel Snoeck
  • Rayama Belmonte Riella
  • Reinaldo Carlos Barroso de Almeida
  • Renan Assunção Siqueira
  • Renata Martins Costa de Siqueira
  • Ricardo Bimbo Troccoli
  • Ricardo Vinícius Campelo de Sá
  • Roberta Luschinger — socialite e empresária, amiga de Lulinha
  • Roberto Marinho Luiz da Rocha
  • Rodrigo Alves de França
  • Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção — ex-diretor-presidente da Dataprev
  • Rodrigo Moraes
  • Rogério Soares de Souza
  • Romeu Carvalho Antunes — filho do Careca do INSS
  • Ronaldo Ribeiro Santos
  • Ronaldo de Souza Estrella
  • Rubens Oliveira Costa
  • Samuel Chrisóstomo do Bomfim Jr.
  • Sandra Helena Lima do Nascimento
  • Sandro Temer De Oliveira
  • Sebastião Faustino de Paula — ex-diretor de Benefícios do INSS
  • Sérgio Cheque Bernardo
  • Silas Bezerra de Alencar
  • Silas da Costa Vaz
  • Silvanete de Jesus Ribeiro
  • Sílvio Roberto Machado Feitoza
  • Suelen Ribeiro dos Santos
  • Taline Nunes Campos Neves
  • Tania Carvalho dos Santos
  • Teresa Raquel Barbosa
  • Thaisa Hoffmann Jonasson
  • Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento
  • Thamiris Januario Mattos Snoeck
  • Thamyrez Maia de Oliveira Ramos
  • Thiago Henrique Paranhos Carvalho
  • Thiago Rocha Guimarães
  • Tiago Abraão Ferreira Lopes
  • Tiago Schettini Batista
  • Tônia Andrea Inocentini Gallet
  • Vanderlei Barbosa dos Santos
  • Vanessa Barramacher Tocantins — ex-chefe de gabinete do Ministério da Previdência Social
  • Victor Infante Aiello
  • Vinicius Faleiros Martins
  • Vinícius Ramos da Cruz
  • Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho
  • Vitor Luís Spilla Antevere
  • Vladimir Augusto de Oliveira Formiga
  • Wagner Ferreira Moita
  • Waldemar Monte Neto
  • Walton Cardoso Lima Jr
  • Weverton Rocha Marques de Souza (PDT-MA) — senador
  • Wilson Alexandre Sartin Panacione
  • Wilson de Morais Gaby
  • Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira
  • Zacarias Canuto Sobrinho

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 27/03/2026 13:39
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