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CPMI do INSS

Vídeo: troca de ofensas marca sessão da CPMI antes de leitura de relatório final

Confusão entre parlamentares do governo e da oposição interrompeu temporariamente os trabalhos e originou advertência do presidente do colegiado

Durante a apresentação inicial, o relator Gaspar (à dir.) leu uma poesia como introdução ao relatório, o que gerou reação imediata de Lindbergh, que chamou a apresentação de "circo" - (crédito: Fotos: Andressa Anholete/Agência Senado)
Durante a apresentação inicial, o relator Gaspar (à dir.) leu uma poesia como introdução ao relatório, o que gerou reação imediata de Lindbergh, que chamou a apresentação de "circo" - (crédito: Fotos: Andressa Anholete/Agência Senado)

A sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS foi marcada por bate-boca e troca de ofensas entre parlamentares, nesta sexta-feira (27/3), pouco antes da leitura do relatório final. A confusão envolveu o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), e o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), e interrompeu momentaneamente os trabalhos.

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Durante a apresentação inicial, Gaspar leu uma poesia como introdução ao relatório, o que gerou reação imediata de Lindbergh. O petista criticou o tom adotado pelo relator e questionou a condução da sessão. Em meio às críticas, dirigiu ofensas ao colega, classificando a apresentação como um “circo”.

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A tensão aumentou quando, segundo relatos da sessão, Lindbergh chamou o relator de “estuprador”. A declaração provocou reação imediata de Gaspar, que rebateu com novas acusações e elevou o tom do confronto diante dos demais integrantes da comissão.

Diante do embate, a leitura do relatório foi interrompida por alguns minutos. A situação foi contornada após intervenção do presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), que buscou restabelecer a ordem e permitir a continuidade dos trabalhos.

Viana repreendeu a fala de Lindbergh, classificando a acusação como grave e inadequada ao ambiente parlamentar. O senador afirmou que o episódio poderá ser encaminhado ao Conselho de Ética e reforçou a necessidade de respeito entre os membros da comissão.

Apesar do clima de tensão, o presidente decidiu não suspender a sessão e determinou a retomada da leitura do relatório final. Ele também alertou que poderia retirar o deputado da sessão caso novas interrupções ocorressem, garantindo ao relator o direito de concluir sua apresentação.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Alícia Bernardes e Danandra Rocha
postado em 27/03/2026 12:09 / atualizado em 27/03/2026 12:18
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