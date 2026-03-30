Tarcísio lidera intenção de votos no primeiro turno em SP contra Haddad

Eleição polarizada: o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), devem disputar o governo de SP em outubro - (crédito: Reprodução/Twitter e Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera as pesquisas para o governo em outubro. A pesquisa Atlas/Estadão, divulgada nesta segunda-feira (30/3), mostra o bolsonarista com 49,1% da intenção de votos contra 42,6% do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) no primeiro turno.



Além deles, aparecem também o deputado federal Kim Kataguiri (Missão), com 5%, e o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB), com 1,2%. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 27 de março, ouviu 2.254 pessoas e tem 95% de nível de confiança com margem de erro de 2% para mais ou para menos.

O levantamento também considerou outros cenários para as eleições para o Palácio dos Bandeirantes. Em um deles, substituiu Haddad pela ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB). Nesse recorte, Tarcísio teria 48,8% contra 41,8% de Tebet, além de Kataguiri com 5% e Serra com 1,5%.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Tebet confirma candidatura ao Senado por São Paulo

Outro cenário apontado foi com o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB). O governador obteve 49,4% das intenções de voto, França marcou 32,2%, Kataguiri 5,3% e Serra 2,1%.



O levantamento também testou o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) como candidato da esquerda em São Paulo. Nesse recorte, Tarcísio marcou 48,4% contra 41,4% de Alckmin. Kataguiri continuou com 5,3% e Serra com 1,5%.

>Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular