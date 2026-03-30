Previsão do tempo: céu limpo e sol marcam a segunda-feira (30/3) no DF

A previsão do tempo para esta segubda-feira (30/3), no Distrito Federal, indica temperatura máxima de 28 °C, podendo alcançar 30 °C, enquanto a mínima registrada foi de 18 °C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de bastante sol e céu limpo, sem previsão de chuva.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Tatyane Paz, as condições atmosféricas permanecem estáveis em toda a região. O tempo firme predomina ao longo do dia, sem indicativos de instabilidade ou mudanças significativas.

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“Para todo o Distrito Federal, a previsão entre hoje e amanhã é um cenário mais estável, firme e seco”, afirma a especialista. O padrão climático reforça a presença de dias ensolarados e com baixa umidade relativa do ar.

Ainda segundo Tatyane Paz, o cenário é considerado tranquilo, sem ocorrência de chuvas. A orientação é para que a população se mantenha hidratada e evite exposição prolongada ao sol nos períodos mais quentes do dia.