Presidente do PT-SP quer Kassab como vice de Lula nas eleições

Na avaliação do dirigente estadual, Lula deve chamar o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para ser o seu vice, e defender a ida de Geraldo Alckmin, seu atual vice-presidente, para concorrer ao Senado por São Paulo - (crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação PT)

O presidente do PT de São Paulo, deputado federal Kiko Celeguim, apresentou um novo cenário de alianças para o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de outubro.

Na avaliação do dirigente estadual, Lula deve chamar o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para ser o seu vice, e defender a ida de Geraldo Alckmin (PSB), atual vice-presidente, para concorrer ao Senado por São Paulo.

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"Para ganhar a eleição, precisamos de Kassab e Geraldo nas posições corretas (...) Kassab como vice de Lula e Geraldo em São Paulo”, defendeu Celeguim, em entrevista à Folha de S. Paulo, no domingo (29/3).

As informações, confirmadas pelo Correio, foram passadas pelo dirigente estadual em meio ao fato de que o presidente nacional do PT, Edinho Silva, tem sinalizado a manutenção do nome de Alckmin na chapa com Lula.

Segundo Celeguim, a busca de posições estratégicas para Kassab fomentaria a ideia da frente ampla para as eleições. "Esta será a eleição mais importante da história do nosso país, e o PSD é um partido nacional e com grande potencial no Sudeste, região decisiva nas eleições. Precisamos de Kassab e Geraldo Alckmin em posições estratégicas para vencer a disputa estadual e nacional”, afirmou Celeguim, ao Correio.

Provocação

Segundo interlocutores do PT Nacional, a sugestão para que Kassab integrasse chapa de Lula trata-se de uma provocação ao presidente do PSD, legenda que lançou nesta segunda-feira (30/3) o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para concorrer à presidência contra Lula.

A provocação, segundo essa fonte, seria uma indireta ao fato de que o Felício Ramuth, vice-governador de São Paulo, ter deixado o partido de Kassab para filiar-se ao MDB.

Além disso, a sugestão para que Kassab integrasse a base de Lula ocorreu em meio à publicação da pesquisa Atlas/Estadão, nesta segunda-feira, que mostrou Tarcísio com 49,1% da intenção de votos contra 42,6% do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) no primeiro turno para o governo de São Paulo.