Tarcísio rebate Lula: "Quem não tem o que mostrar, tem que viver de narrativa"

Segundo Tarcísio, o fato de Lula ter relacionado recursos do BNDES com seu governo politizaria o banco público - (crédito: Reprodução/governo de São Paulo)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), rebateu as acusações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que o chamou de plagiador de obras do Programa Minha Casa, Minha Vida. Em discurso realizado nesta quinta-feira (27/3), Tarcísio disse que o líder petista vive de "narrativas" por "não ter o que mostrar".

"Quem não tem o mostrar, tem que viver de narrativa, tem que viver de propaganda. O problema que às vezes as pessoas não percebem é que o cidadão já não se enxerga mais na propaganda", afirmou o governador de São Paulo, em resposta às declarações de Lula, que disse que Tarcísio de Freitas inaugurava unidades do Minha Casa Minha Vida sob o rótulo do programa estadual denominado Casa Paulista.

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“Ele (Tarcísio) inaugura só conjuntos habitacionais nossos (federais). Ele, em vez de falar que essa casa (do Casa Paulista) é do Minha Casa e que é construída pelo governo federal (...) era só falar, e depois pode falar mal de mim à vontade, não tem problema nenhum, mas só conte a verdade”, afirmou o petista, na quarta-feira (25/3), em uma discurso realizado em São Paulo.

O governador Tarcísio é pré-candidato à reeleição em São Paulo e deve representar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) na perspectiva federal. Já no campo do PT, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad vai representar Lula nas eleições ao Palácio dos Bandeirantes.

Tarcísio critica uso político do BNDES

Boa parte das casas ofertadas tanto pelo Minha Casa, Minha Vida como pelo programa estadual Casa Paulista é financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo Tarcísio, o fato de Lula ter relacionado recursos do BNDES com seu governo politizaria o banco público.

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"Está celebrando operação de crédito, que é a função de um banco, como se a operação de crédito de um banco fosse um favor (...) se o BNDES não existisse para financiar a infraestrutura, existe para quê?", questionou Tarcísio de Freitas, ao afirmar que, se não fosse o BNDES, São Paulo pegaria empréstimo com bancos privados.

O governador também projetou derrota do PT nas eleições de outubro. “Eles devem estar com a pulga atrás da orelha, vendo pesquisa. Vão perder e vão mesmo”, pontuou.