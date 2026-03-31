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Caso Master

CPI do Crime Organizado aprova convocações de Ibaneis e Castro

Requerimentos foram aprovados em sessão rápida e esvaziada, sob comando de Contarato e relatoria de Vieira

O ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) - (crédito: Marcelo Ferreira)
O ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) - (crédito: Marcelo Ferreira)

Em apenas oito minutos e com baixa presença de parlamentares, a CPI do Crime Organizado do Senado aprovou, em bloco, nesta terça-feira (31/3), uma série de requerimentos que ampliam o alcance das investigações. Entre as decisões, estão as convocações dos ex-governadores Ibaneis Rocha (MDB) e Cláudio Castro (PL) para prestar depoimento ao colegiado.

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“Historicamente, o Rio de Janeiro tem sido o laboratório das mais sofisticadas dinâmicas do crime organizado no país”, afirma Vieira. “A oitava de Cláudio Castro é absolutamente indispensável para o avanço dos trabalhos desta Comissão”, completa.

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Para o relator, o depoimento de Castro vai proporcionar um panorama macro estratégico inestimável, permitindo investigar as falhas e os gargalos institucionais que dificultam o combate à lavagem de dinheiro e à asfixia financeira do crime organizado, bem como a capilaridade da infiltração de criminosos no aparato estatal.

A reunião foi conduzida pelo senador Fabiano Contarato (PT-BA), que presidia a sessão ao lado do relator, Alessandro Vieira(MDB-SE). Mesmo com o plenário esvaziado, não houve resistência às votações, mais da metade dos itens da pauta foi aprovada sem debate prolongado.

Além de Ibaneis e Castro, os senadores também aprovaram a convocação de nomes ligados ao sistema financeiro e ao Judiciário, como Renato Dias de Brito Gomes, ex-diretor do Banco Central, e Yan Felix Hirano, apontado como possível operador na inserção de recursos ilícitos no sistema formal. Também foi convocado o desembargador Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

 

Saiba Mais

No campo das diligências, a comissão aprovou pedidos de informações ao Banco Central sobre processos envolvendo instituições do conglomerado Prudencial Master, incluindo a atuação de servidores em casos específicos. Outro requerimento solicita detalhes sobre a transferência de controle do Banco Máxima S.A. e de sua corretora para um grupo de investidores.

A CPI ainda requisitou ao BNDES dados sobre uma operação bilionária, de R$ 5,05 bilhões, destinada à concessionária Nova Rota do Oeste, responsável por obras na BR-163, em Mato Grosso. Já à Força Aérea Brasileira foram solicitadas informações sobre planos de voo, em 2025, de aeronaves executivas associadas a investigações em curso.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 31/03/2026 09:56 / atualizado em 31/03/2026 10:01
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