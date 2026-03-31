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Caso Master

BRB chega ao prazo final para divulgar balanço sob risco de multas e sanções

Banco Central não sinaliza prorrogação e atraso na divulgação de resultados de 2025 pressiona o banco por recomposição de capital. Sanções podem chegar a R$ 25 mil por infração

Caso não cumpra o prazo, o BRB poderá ser alvo de multas diárias - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)
Caso não cumpra o prazo, o BRB poderá ser alvo de multas diárias - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Termina nesta terça-feira (31/3) o prazo estabelecido pelo Banco Central (BC) para que o Banco de Brasília (BRB) divulgue o balanço de 2025. Sem indicação de prorrogação por parte da autoridade monetária, o eventual descumprimento pode resultar em sanções regulatórias e multas milionárias.

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O atraso na apresentação dos resultados intensifica a pressão do mercado por medidas de recomposição de capital, especialmente diante da ausência dos balanços do terceiro e do quarto trimestres de 2025. O banco solicitou ao BC a extensão do prazo até junho, mas ainda não obteve resposta.

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Sem posicionamento do Banco Central, a expectativa é de que os números referentes ao ano passado sejam divulgados ainda hoje. O vencimento do limite aumenta a pressão por ações concretas para cobrir o rombo associado às negociações envolvendo a aquisição do Banco Master.

A demora também eleva a desconfiança de investidores e pode afetar a liquidez da instituição. Caso não cumpra o prazo, o BRB poderá ser alvo de multas diárias, abertura de processos contra administradores e agravamento das penalidades em caso de reincidência. As sanções podem chegar a R$ 25 mil por infração.

Reforço de caixa 

Para reforçar o caixa, o Governo do Distrito Federal articula um empréstimo de R$ 4 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), com carência de 18 meses, pagamentos semestrais e garantias baseadas em ativos públicos, como participações em estatais e imóveis.

Paralelamente, o banco avalia outras estratégias, como venda de ativos, securitização de receitas e uso de dividendos de estatais, além da possibilidade de aumento de capital por meio de emissão de novas ações, a ser discutida em assembleia ainda sem data definida.

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Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 31/03/2026 09:46 / atualizado em 31/03/2026 09:47
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