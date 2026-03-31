BRB chega ao prazo final para divulgar balanço sob risco de multas e sanções

Caso não cumpra o prazo, o BRB poderá ser alvo de multas diárias - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Termina nesta terça-feira (31/3) o prazo estabelecido pelo Banco Central (BC) para que o Banco de Brasília (BRB) divulgue o balanço de 2025. Sem indicação de prorrogação por parte da autoridade monetária, o eventual descumprimento pode resultar em sanções regulatórias e multas milionárias.

O atraso na apresentação dos resultados intensifica a pressão do mercado por medidas de recomposição de capital, especialmente diante da ausência dos balanços do terceiro e do quarto trimestres de 2025. O banco solicitou ao BC a extensão do prazo até junho, mas ainda não obteve resposta.

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Sem posicionamento do Banco Central, a expectativa é de que os números referentes ao ano passado sejam divulgados ainda hoje. O vencimento do limite aumenta a pressão por ações concretas para cobrir o rombo associado às negociações envolvendo a aquisição do Banco Master.

A demora também eleva a desconfiança de investidores e pode afetar a liquidez da instituição. Caso não cumpra o prazo, o BRB poderá ser alvo de multas diárias, abertura de processos contra administradores e agravamento das penalidades em caso de reincidência. As sanções podem chegar a R$ 25 mil por infração.

Reforço de caixa

Para reforçar o caixa, o Governo do Distrito Federal articula um empréstimo de R$ 4 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), com carência de 18 meses, pagamentos semestrais e garantias baseadas em ativos públicos, como participações em estatais e imóveis.



Paralelamente, o banco avalia outras estratégias, como venda de ativos, securitização de receitas e uso de dividendos de estatais, além da possibilidade de aumento de capital por meio de emissão de novas ações, a ser discutida em assembleia ainda sem data definida.

