InícioPolítica
Eleições 2026

Lula faz reunião com ministros que deixam governo para concorrer em outubro

Encontro ocorre no Palácio do Planalto com todos os titulares, além dos substitutos dos ministros; cerca de 17 chefes de pasta devem sair

Todos os ministros do governo participam da reunião - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Todos os ministros do governo participam da reunião - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta terça-feira (31/3) uma reunião ministerial com foco nos titulares que estão de saída da Esplanada. O encontro ocorre nesta manhã, no Palácio do Planalto.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Pelo menos 17 ministros devem deixar os cargos para poder disputar vagas no Senado, Câmara ou concorrer a governos estaduais. Os substitutos, em sua maioria os atuais secretários-executivos das pastas, também participam do encontro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O encontro ocorre a portas fechadas. O líder petista fez um discurso inicial, transmitido nos canais do governo. O restante da reunião é privada.

Todos os ministros do governo participam. A maioria dos que vão deixar o cargo deve sair ainda hoje, com exceção, ao menos, do chefe da Casa Civil, Rui Costa, que acompanhará Lula ainda em agendas na Bahia, nesta semana.

A reunião está prevista para durar toda a manhã. Às 13h, ele embarca para São Paulo, onde participa de evento para celebrar os 21 anos do Prouni e os 14 anos da Lei de Cotas.

Veja a fala inicial de Lula na reunião ministerial:

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 31/03/2026 10:23 / atualizado em 31/03/2026 10:26
SIGA
x