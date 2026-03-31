Lula faz reunião com ministros que deixam governo para concorrer em outubro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta terça-feira (31/3) uma reunião ministerial com foco nos titulares que estão de saída da Esplanada. O encontro ocorre nesta manhã, no Palácio do Planalto.
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Pelo menos 17 ministros devem deixar os cargos para poder disputar vagas no Senado, Câmara ou concorrer a governos estaduais. Os substitutos, em sua maioria os atuais secretários-executivos das pastas, também participam do encontro.
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O encontro ocorre a portas fechadas. O líder petista fez um discurso inicial, transmitido nos canais do governo. O restante da reunião é privada.
Todos os ministros do governo participam. A maioria dos que vão deixar o cargo deve sair ainda hoje, com exceção, ao menos, do chefe da Casa Civil, Rui Costa, que acompanhará Lula ainda em agendas na Bahia, nesta semana.
A reunião está prevista para durar toda a manhã. Às 13h, ele embarca para São Paulo, onde participa de evento para celebrar os 21 anos do Prouni e os 14 anos da Lei de Cotas.
Veja a fala inicial de Lula na reunião ministerial: