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Eleições 2026

Lula incentiva ministros candidatos e diz que política "piorou muito"

Presidente recebeu integrantes da Esplanada para reunião de despedida dos ministros que deixam o cargo para concorrer nas eleições de outubro

Presidente Lula discursa durante reunião ministerial, realizada no Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Presidente Lula discursa durante reunião ministerial, realizada no Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso nesta terça-feira (31/3) incentivando a participação de seus ministros nas eleições de outubro. Segundo ele, a política “piorou muito” e “perdeu a seriedade”.

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O petista comentou ainda, sem citar casos específicos, que há também degradação de algumas instituições, e que seus aliados têm como missão consertar o cenário político. A reunião, no Palácio do Planalto, contou com todos os integrantes da Esplanada, e os substitutos dos ministros que deixarão o cargo nesta semana.

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“O que é importante é que vocês estejam convencidos da importância da participação de vocês. Da importância do cargo que vocês estão disputando. Que vocês estejam dispostos a entrar na vida congressual, na vida parlamentar, para ajudar a mudar a promiscuidade que está estabelecida na política mundial e na brasileira”, disse Lula na abertura do encontro.

“Eu não canso de dizer que a política piorou muito. Hoje, ainda tem muita gente séria, que faz política com ‘p’ maiúsculo. Mas a verdade é que, em muitos casos, a política virou negócio. Quem está sendo candidato agora sabe do que eu estou falando. Outro dia, alguém me dizia que não se elege deputado federal por menos de R$ 50 milhões. Se for verdade, nós chegamos ao fim de qualquer seriedade na política brasileira”, acrescentou.

Segundo Lula, 14 ministros vão deixar as pastas hoje, e outros quatro devem definir sua saída até sábado (4/4), prazo final para a desincompatibilização. Eles vão concorrer, em sua maioria, a cargos no Senado e na Câmara, e aos governos estaduais.

“Nós chegamos hoje a uma situação de degradação, inclusive, de algumas instituições. É possível consertar isso? É, através da política. Daí a necessidade de vocês serem candidatos. Porque é possível mudar, e isso vai mudar”, frisou Lula.

Sem mudanças nos ministérios

O presidente teceu elogios aos ministros presentes, e disse ter orgulho do trabalho entregue pelas pastas. Também afirmou que a atuação no governo será utilizada nas campanhas de cada ministro.

Já sobre as trocas nos ministérios, reforçou que, na maioria dos casos, as pastas serão assumidas pelos secretários-executivos. Disse ainda que não quer mudanças nem novidades na atuação dos ministérios.

“Eu tomei como decisão não ficar colocando ministro novo. Temos uma máquina funcionando há 3 anos e 4 meses, e eu não quero que nenhum ministro comece tudo outra vez. A obrigação de quem vai ficar é concluir, e fazer com que a máquina continue funcionando, sem paralisia”, enfatizou o presidente.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 31/03/2026 12:07
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