Lula incentiva ministros candidatos e diz que política "piorou muito"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso nesta terça-feira (31/3) incentivando a participação de seus ministros nas eleições de outubro. Segundo ele, a política “piorou muito” e “perdeu a seriedade”.

O petista comentou ainda, sem citar casos específicos, que há também degradação de algumas instituições, e que seus aliados têm como missão consertar o cenário político. A reunião, no Palácio do Planalto, contou com todos os integrantes da Esplanada, e os substitutos dos ministros que deixarão o cargo nesta semana.

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“O que é importante é que vocês estejam convencidos da importância da participação de vocês. Da importância do cargo que vocês estão disputando. Que vocês estejam dispostos a entrar na vida congressual, na vida parlamentar, para ajudar a mudar a promiscuidade que está estabelecida na política mundial e na brasileira”, disse Lula na abertura do encontro.

“Eu não canso de dizer que a política piorou muito. Hoje, ainda tem muita gente séria, que faz política com ‘p’ maiúsculo. Mas a verdade é que, em muitos casos, a política virou negócio. Quem está sendo candidato agora sabe do que eu estou falando. Outro dia, alguém me dizia que não se elege deputado federal por menos de R$ 50 milhões. Se for verdade, nós chegamos ao fim de qualquer seriedade na política brasileira”, acrescentou.

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Segundo Lula, 14 ministros vão deixar as pastas hoje, e outros quatro devem definir sua saída até sábado (4/4), prazo final para a desincompatibilização. Eles vão concorrer, em sua maioria, a cargos no Senado e na Câmara, e aos governos estaduais.

“Nós chegamos hoje a uma situação de degradação, inclusive, de algumas instituições. É possível consertar isso? É, através da política. Daí a necessidade de vocês serem candidatos. Porque é possível mudar, e isso vai mudar”, frisou Lula.

Sem mudanças nos ministérios

O presidente teceu elogios aos ministros presentes, e disse ter orgulho do trabalho entregue pelas pastas. Também afirmou que a atuação no governo será utilizada nas campanhas de cada ministro.

Já sobre as trocas nos ministérios, reforçou que, na maioria dos casos, as pastas serão assumidas pelos secretários-executivos. Disse ainda que não quer mudanças nem novidades na atuação dos ministérios.

“Eu tomei como decisão não ficar colocando ministro novo. Temos uma máquina funcionando há 3 anos e 4 meses, e eu não quero que nenhum ministro comece tudo outra vez. A obrigação de quem vai ficar é concluir, e fazer com que a máquina continue funcionando, sem paralisia”, enfatizou o presidente.