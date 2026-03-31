Lula confirma Alckmin como vice na chapa de reeleição

Lula chegou a dizer, publicamente, em fevereiro, que Alckmin teria "um papel a cumprir" em SP. Alckmin, porém, disse a aliados que só participaria das eleições para ser vice novamente - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira (31/3) que manterá o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) Geraldo Alckmin em sua chapa. A fala ocorreu durante reunião ministerial, no Palácio do Planalto, para anunciar a saída de ministros que vão concorrer nas eleições de outubro.

“O companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o Mdic. Ele vai ter que deixar, porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez. Ele vai deixar o Mdic”, discursou o líder petista no início do encontro, que inclui todos os ministros do governo e os substitutos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lula e Alckmin tomam vacina contra a gripe e inauguram campanha

É a primeira vez que Lula confirma Alckmin em sua chapa. Nos bastidores, o presidente chegou a cogitar oferecer a vaga de vice para um partido de centro, como o MDB, como tentativa de ampliar as alianças eleitorais.

Lula chegou a dizer, publicamente, em fevereiro, que Alckmin teria “um papel a cumprir” em São Paulo. A fala foi interpretada como um recado para que o vice-presidente concorresse a um cargo em seu estado. Alckmin, porém, descartou a possibilidade e disse a aliados que só participaria das eleições para ser vice novamente.

Segundo Lula, 14 ministros deixarão o cargo hoje, e outros quatro podem anunciar a saída até sábado (4/4), quando termina o prazo de desincompatibilização.

>Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular