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Eleições 2026

Lula confirma Alckmin como vice na chapa de reeleição

Fala ocorreu em reunião ministerial no Planalto com titulares que deixarão a Esplanada para concorrer à disputa eleitoral

Lula chegou a dizer, publicamente, em fevereiro, que Alckmin teria
Lula chegou a dizer, publicamente, em fevereiro, que Alckmin teria "um papel a cumprir" em SP. Alckmin, porém, disse a aliados que só participaria das eleições para ser vice novamente - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira (31/3) que manterá o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) Geraldo Alckmin em sua chapa. A fala ocorreu durante reunião ministerial, no Palácio do Planalto, para anunciar a saída de ministros que vão concorrer nas eleições de outubro.

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“O companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o Mdic. Ele vai ter que deixar, porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez. Ele vai deixar o Mdic”, discursou o líder petista no início do encontro, que inclui todos os ministros do governo e os substitutos.

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É a primeira vez que Lula confirma Alckmin em sua chapa. Nos bastidores, o presidente chegou a cogitar oferecer a vaga de vice para um partido de centro, como o MDB, como tentativa de ampliar as alianças eleitorais.

Lula chegou a dizer, publicamente, em fevereiro, que Alckmin teria “um papel a cumprir” em São Paulo. A fala foi interpretada como um recado para que o vice-presidente concorresse a um cargo em seu estado. Alckmin, porém, descartou a possibilidade e disse a aliados que só participaria das eleições para ser vice novamente.

Segundo Lula, 14 ministros deixarão o cargo hoje, e outros quatro podem anunciar a saída até sábado (4/4), quando termina o prazo de desincompatibilização.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 31/03/2026 11:14 / atualizado em 31/03/2026 11:17
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