CPI aprova quebra de sigilo bancário e fiscal de Fabiano Zettel

O pastor evangélico Fabiano Zettel foi preso pela PF em Guarulhos, quando tentava embarcar para Dubai - (crédito: YouTube Lagoinha Belvedere)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do crime organizado aprovou nesta terça-feira (31/3) a quebra de sigilo bancário e fiscal do empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso na Papudinha. O pedido foi feito pelo senador Humberto Costa (PT-PE).

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"A medida integra o esforço desta CPI de dar respostas firmes à sociedade diante de indícios consistentes de utilização do sistema financeiro para práticas ilícitas, no que se refere à lavagem de dinheiro e à possível atuação de organizações criminosas. Nesse contexto, Fabiano Zettel, empresário cuja vinculação familiar com o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e cujas conexões financeiras vêm sendo objeto de apuração no âmbito da Operação Carbono Oculto, impõe a necessidade de aprofundamento investigativo", justificou o senador em seu requerimento.

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Além de Zettel, a CPI aprovou as convocações do ex-governadores Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Cláudio Castro (PL-RJ), além do pedido de envio de informações pelo Banco Central acerca da transferência de controle societário da corretora Máxima ao grupo de Daniel Vorcaro.

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"O procedimento de autorização da transferência de controle societário passou a ser permeado por diversas dúvidas sobre sua lisura e licitude. Sabe-se que a aquisição do banco se deu com base no superfaturamento de um imóvel. O Banco Central havia exigido que Vorcaro fizesse um aporte de cerca de R$ 50 milhões e, para tanto, Vorcaro simulou a venda de um terreno, avaliado em R$ 2,5 milhões no ano de 2015, quando foi regularizado, por R$ 57 milhões ao Fundo Imobiliário São Domingos. O fundo, por sua vez, tinha entre seus ativos a Maxima Realty, de sociedade entre o grupo Multipar, da família do próprio Vorcaro, e o próprio Banco Máxima", justificou o autor do requerimento, líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE).

De acordo com as investigações, o terreno vendido teve uma valorização de 2.180% em dois anos. Para o senador, a forma em que Vorcaro atuou é igual ao que fez no banco Master. "À época da autorização, passou a receber recursos indevidos de Fabiano Zettel apenas dois meses após o ato autorizativo do Banco Central. O contexto, portanto, revela dúvida razoável quanto aos pagamentos ilícitos terem se originados de eventual corrupção no próprio ato de autorização de transferência de controle", argumentou.