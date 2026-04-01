"Crises de soluços intermináveis", diz Carlos Bolsonaro após visitar o pai

Condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro, atualmente, cumpre a pena em prisão domiciliar - (crédito: Sergio Lima/AFP)

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, visitou o pai na manhã desta quarta-feira (1º/4). Ao final, publicou nas redes sociais um relato do momento. De acordo com o ex-vereador do Rio de Janeiro, Bolsonaro continua tendo crises de soluços e sua saúde permanece frágil.

Leia também: Defesa de Bolsonaro nega desobediência

"Meu pai continua enfrentando crises de soluços intermináveis e ininterruptas, e sua saúde se deteriora rapidamente em razão das comorbidades e do cerceamento de liberdade", afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Pouco antes, porém, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro havia dito que os soluços do marido deram uma trégua, por meio de publicação nas redes sociais. Segundo ela, o “galego está bem, na medida do possível, bem cuidado e, graças a Deus, o soluço deu uma trégua”, escreveu.

Leia também: Michelle nega ter exibido vídeo a Bolsonaro e diz cumprir decisões judiciais

Ainda segundo 02, a prisão domiciliar de Bolsonaro é injusta. "Mesmo estando em casa, é evidente que se trata de uma situação menos pior do que uma prisão, e isso precisa sempre ser lembrado. Afinal, ele ainda está preso e não cometeu crime algum que justifique uma pena de 27 anos e 3 meses", defendeu.