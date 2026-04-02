Pacheco se filia ao PSB e mira o governo de Minas

Pacheco com João Campos: senador disse que o PSB tem um histórico de luta contra o totalitarismo - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (MG) se filiou, nessa quarta-feira, ao PSB, num evento em Brasília com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do presidente da sigla, João Campos. A expectativa é de que o senador dispute o governo de Minas Gerais e ajude a fortalecer, no estado, a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição.

Pacheco, porém, preferiu não adiantar uma decisão. Disse que a escolha de um nome alinhado a Lula caberá "aos agentes políticos" do estado. "Nós temos a vaga de governador, vice-governador, as vagas de senador da República, e eu quero dizer que o PSB estará participando através do governo, do partido e com a minha presença nessa discussão, com um contrato para Minas Gerais num caminho diferente do atual", afirmou o senador.

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O senador destacou que Minas ainda possui diversos desafios nas áreas de saúde, educação, cultura e ciência, e que a intenção é unir o grupo progressista em um único projeto. "Então é um grande desafio e demanda muita maturidade, muita responsabilidade, e a união de agentes políticos em torno de um projeto comum", frisou. "Nós temos muitos desafios no Senado para com o país, de muitos projetos ainda pendentes que precisam evoluir mesmo nesse processo eleitoral", acrescentou.

O parlamentar, que deixou o PSD, citou a pandemia e os atos violentos de 8 de janeiro como momentos em que esteve ao lado do antigo partido. Ele deixou a sigla após quatro anos e meio. Antes de se filiar oficialmente ao PSB, chegou a abrir conversas com o União Brasil, mas a negociação não prosperou em virtude de a legenda ainda estar dividida entre ficar neutra ou apoiar o pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais.

Pacheco é mais um dos nomes conhecidos nacionalmente que passam a integrar o quadro do PSB meses antes das eleições. Além dele, a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet anunciou filiação ao partido recentemente.

O presidente da sigla, João Campos, que deve anunciar hoje a saída da prefeitura do Recife para concorrer ao governo de Pernambuco, elogiou o novo filiado e disse que Pacheco poderá ficar "muito à vontade" dentro do PSB. "O senhor é muito bem-vindo ao nosso partido, e a gente sabe a importância para a vida brasileira dessa filiação", enfatizou.



