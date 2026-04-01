‘Ciro é muito destemperado’, diz Lula sobre eleições no Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta quarta-feira (1º/4), que o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) é “muito destemperado”, e que “troca muito de partido”, ao comentar o cenário eleitoral do estado. Apesar das críticas, Lula disse ter respeito por Ciro e que ele foi um bom ministro quando participou do governo.

Ciro é pré-candidato ao governo do Ceará e lidera nas pesquisas, à frente do atual governador, Elmano de Freitas (PT), apoiado por Lula.

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“O Ciro é muito destemperado. Sabe aquela pessoa que acha que pode falar tudo, ofender todo mundo, que pode ser o melhor do mundo. Isso, na política, não dá resultado”, declarou Lula em entrevista à TV Cidade, do Ceará.

“Ele troca muito de partido. Ele já trocou de partido umas dez vezes desde que eu conheci ele. E eu estou no mesmo partido porque eu acredito em uma coisa, e eu acredito no partido. O partido, para mim, é a minha referência. O Ciro acha que a referência é ele. Sabe aquela pessoa que acha que o partido não vale nada?”, acrescentou.

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Ciro era filiado ao PDT, sigla pela qual disputou as eleições presidenciais em 2018 e em 2022. Após racha com o diretório do partido no Ceará, que é aliado de Lula, Ciro deixou a sigla e foi para o PSDB em outubro do ano passado.

Apesar das críticas, Lula disse que “nunca falou mal” de Ciro e disse que o antigo aliado foi um bom ministro da Integração Nacional em seu primeiro mandato. O presidente comentou ainda que o ex-ministro da Educação, Camilo Santana, que deixou a pasta recentemente, era aliado de Ciro. Atualmente, Camilo é alvo de críticas constantes pelo tucano.

“Eu lembro que o Camilo acreditava tanto no Ciro, que o Camilo levou o Ciro para conversar comigo em São Paulo. O Camilo achava que eu que era ruim, e o Ciro era bom. Ele agora está vendo o que aconteceu com ele”, disse o presidente.

Apoio a Elmano

Lula reforçou ainda que deve apoiar a reeleição de Elmano de Freitas. Camilo chegou a ser cogitado para substituir o atual governador, mas deve atuar apenas na campanha, auxiliando Elmano.

“O dado concreto é que o Elmano é um bom governador, é um companheiro que está cumprindo aquilo que foi determinado para ele cumprir, o programa de governo. Nós temos em nível federal trabalhado muito com o governo do estado”, enfatizou o presidente.

“Eu acho que o Elmano merece ser candidato, tem todas as condições, vai ser reeleito governador. E eu acho que o Camilo tem outros voos para fazer”, acrescentou o petista.