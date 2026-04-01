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ELEIÇÕES 2026

‘Ciro é muito destemperado’, diz Lula sobre eleições no Ceará

Presidente comentou o cenário eleitoral no Ceará, reforçou a candidatura à reeleição de Elmano de Freitas (PT) e criticou Ciro Gomes, que lidera as pesquisas

Apesar das críticas, Lula disse ter respeito por Ciro - (crédito: Ricardo Stuckert/PR e José Cruz/Agência Brasil)
Apesar das críticas, Lula disse ter respeito por Ciro - (crédito: Ricardo Stuckert/PR e José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta quarta-feira (1º/4), que o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) é “muito destemperado”, e que “troca muito de partido”, ao comentar o cenário eleitoral do estado. Apesar das críticas, Lula disse ter respeito por Ciro e que ele foi um bom ministro quando participou do governo.

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Ciro é pré-candidato ao governo do Ceará e lidera nas pesquisas, à frente do atual governador, Elmano de Freitas (PT), apoiado por Lula.

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“O Ciro é muito destemperado. Sabe aquela pessoa que acha que pode falar tudo, ofender todo mundo, que pode ser o melhor do mundo. Isso, na política, não dá resultado”, declarou Lula em entrevista à TV Cidade, do Ceará.

“Ele troca muito de partido. Ele já trocou de partido umas dez vezes desde que eu conheci ele. E eu estou no mesmo partido porque eu acredito em uma coisa, e eu acredito no partido. O partido, para mim, é a minha referência. O Ciro acha que a referência é ele. Sabe aquela pessoa que acha que o partido não vale nada?”, acrescentou.

Ciro era filiado ao PDT, sigla pela qual disputou as eleições presidenciais em 2018 e em 2022. Após racha com o diretório do partido no Ceará, que é aliado de Lula, Ciro deixou a sigla e foi para o PSDB em outubro do ano passado.

Apesar das críticas, Lula disse que “nunca falou mal” de Ciro e disse que o antigo aliado foi um bom ministro da Integração Nacional em seu primeiro mandato. O presidente comentou ainda que o ex-ministro da Educação, Camilo Santana, que deixou a pasta recentemente, era aliado de Ciro. Atualmente, Camilo é alvo de críticas constantes pelo tucano.

“Eu lembro que o Camilo acreditava tanto no Ciro, que o Camilo levou o Ciro para conversar comigo em São Paulo. O Camilo achava que eu que era ruim, e o Ciro era bom. Ele agora está vendo o que aconteceu com ele”, disse o presidente.

Apoio a Elmano

Lula reforçou ainda que deve apoiar a reeleição de Elmano de Freitas. Camilo chegou a ser cogitado para substituir o atual governador, mas deve atuar apenas na campanha, auxiliando Elmano.

“O dado concreto é que o Elmano é um bom governador, é um companheiro que está cumprindo aquilo que foi determinado para ele cumprir, o programa de governo. Nós temos em nível federal trabalhado muito com o governo do estado”, enfatizou o presidente.

“Eu acho que o Elmano merece ser candidato, tem todas as condições, vai ser reeleito governador. E eu acho que o Camilo tem outros voos para fazer”, acrescentou o petista.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 01/04/2026 09:56 / atualizado em 01/04/2026 17:28
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