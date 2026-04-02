Alckmin minimiza queda de Lula nas pesquisas e aposta em comparação de gestões

Alckmin comemorou a assinatura entre Mercosul e União Europeia e disse que acordo eleva a política comercial brasileira a novos patamares. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, relativizou a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pesquisas eleitorais recentes.

Em café da manhã com jornalistas nesta quinta-feira (2/3), na sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin destacou que os levantamentos que “vão valer mesmo” serão os realizados no período de campanha eleitoral.

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“O que vai valer mesmo é depois que começa a campanha eleitoral. Porque as pessoas vão poder comparar os governos. De um lado, quem defende a democracia, nós salvamos a democracia em 2022 versus o autoritarismo, de quem defende a ditadura”, afirmou Alckmin.

O ministro, que entregará o cargo de titular do Mdic até sábado (4/3) para lançar candidatura a vice na chapa de Lula, nas eleições de outubro, destacou o que classificou como “avanços” da gestão atual nas áreas de educação e emprego.

“(no governo de Jair Bolsonaro) você tinha a discussão sobre homeschooling (pais ensinando filhos em casa), hoje, a discussão é sobre formas para completar o Ensino Médio, na escola”, disse, citando o Programa Pé-de-Meia, programa de auxílio a estudantes que terminam o segundo grau escolar.

“Nos últimos três anos e meio, a pobreza diminuiu, o Brasil saiu do Mapa da Fome. Temos um comércio exterior recorde e a economia cresceu”, acrescentou Alckmin.

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Pesquisas

Questionamentos sobre como a cúpula do governo federal reage a pesquisas eleitorais ocorrem enquanto levantamentos recentes demonstram queda de popularidade no governo Lula, ao passo que o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair, registra aumento nas preferências dos eleitores.

Nesta semana, ao menos duas pesquisas apontaram diminuição na diferença entre Lula e Flávio em um eventual segundo turno. O Instituto Paraná Pesquisas indicou cenário de equilíbrio entre os dois, ao apontar um empate técnico tanto no primeiro quanto no segundo turno das simulações eleitorais.