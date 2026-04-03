Mãe corre até posto da Polícia Militar, que salva bebê engasgada

Mãe procurou uma base comunitária para pedir ajuda do bairro Santa Amélia, na Pampulha, em BH - (crédito: Divulgação/Polícia Militar)

Uma bebê de 25 dias foi socorrida por uma equipe da Polícia Militar (PM) após se engasgar no bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (2/4).

De acordo com os registros da Polícia Militar, a mãe da criança chegou correndo a uma base móvel da PM da 228ª Companhia, do 49º Batalhão, em estado de desespero, pedindo ajuda. Ela estava com a bebê no colo e relatou que a criança estava engasgada e sem sinais aparentes de respiração.

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Neste momento, o 3º Sargento Meireles, Edimar Alves Meireles pegou a bebê nos braços e iniciou as manobras de desobstrução das vias aéreas, conhecidas como Manobra de Heimlich. Após alguns instantes, a criança voltou a respirar.

Na sequência, o sargento Daniel Silva, que também estava de plantão na base, acionou apoio de uma viatura, que chegou rapidamente para encaminhar mãe e filha ao Hospital Risoleta Neves, no Norte da capital.

Em conversa com o Estado de Minas, Meireles informou que a criança se engasgou enquanto tomava um medicamento. Ao chegarem à unidade hospitalar, a bebê permaneceu em observação médica.

Como fazer a manobra de Heimlich?

Em bebês

Deite a criança sobre o braço com a cabeça um pouco mais baixa que o tronco

Observe se existe algum objeto na boca que possa ser removido facilmente

Se não, incline o bebê, com o tronco mais baixo que as pernas

Dê cinco palmadas com a base da mão nas costas.

Se não for suficiente, vire a criança de frente, ainda sobre o braço, faça cinco compressões com os dedos indicador e médio sobre o tórax da criança, na região entre os mamilos.

A manobra deve ser repetida até que o bebê melhore ou fique inconsciente

Pessoa acordada (consciente)

Posicione-se atrás da vítima, envolvendo-a com os braços.

Feche uma das mãos com o polegar para baixo e posicione-a entre o umbigo e a caixa torácica.

Coloque a outra mão firmemente sobre o punho fechado.

Puxe com força e rapidez — para dentro e para cima — como se desenhasse um “C” ou vírgula com o punho.

Repita até que a respiração normalize ou até a pessoa perder a consciência.

Pessoa inconsciente (desmaiada)

Se a pessoa ficar inconsciente, não tente continuar com a manobra. Chame imediatamente o serviço médico e inicie a massagem cardíaca (RCP). A pressão dessas compressões pode ajudar a expulsar o objeto e manter a circulação sanguínea.

Fazer a manobra em si mesmo