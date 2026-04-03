Motta e Alcolumbre têm 90% de imagem negativa, aponta pesquisa

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, em conversa animada na sessão que derrubou vetos ao PL da Devastação - (crédito: Fotográfo/Agência Brasil)

A pesquisa da AtlasIntel, em parceria com a Arko Advice, mostrou que os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), têm uma alta rejeição. Ambos tiveram 90% de imagem negativa dentre os entrevistados.

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O não sei obteve 9% e positiva apenas 1%. Os dois foram os piores avaliados em uma lista com 15 nomes, incluindo pré-candidatos à presidência, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a atual Janja da Silva, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

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O levantamento ouviu 4.224 pessoas em todas as cinco regiões do Brasil, tem 95% de confiança com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Registro no TSE: BR-06058/2026.