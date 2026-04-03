Chuva pode atingir encenação da Via Sacra em Planaltina nesta sexta (3/4)

18/04/2025 Luis Nova /CB/DA Press. CB - Via Sacra no Morro da Capelinha em Planaltina-DF - (crédito: Luis Nova /CB/DA Press)

A previsão do tempo para esta sexta-feira (3/4) no DF indica um dia de instabilidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com mínima de 18°C e máxima de 28°C. Pela manhã, o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada. À tarde e à noite, a previsão aponta para pancadas de chuva também isoladas, com ventos fracos predominando entre as direções leste e nordeste.

Mais especificamente em Planaltina, onde ocorre a encenação da Via Sacra, o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, afirma que o cenário deve seguir o mesmo padrão dos últimos dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Morro da Capelinha recebe hoje milhares de fiéis para a Via Sacra

Segundo ele, o dia será de muitas nuvens, com períodos curtos de sol e possibilidade de chuviscos pela manhã. “A tendência é de pancadas de chuva à tarde, que podem vir acompanhadas de trovoadas. Mesmo sendo isoladas, não se descarta chuva intensa em alguns momentos, com potencial para alagamentos pontuais e rajadas de vento”, explica.

A encenação está marcada para começar às 16h, período em que pode haver instabilidade. “Infelizmente, há chance de chuva durante o horário do evento. São condições típicas desta época, com maior formação de nuvens ao longo da tarde”, destaca o meteorologista.

Ele ressalta que as pancadas costumam ser resultado da combinação entre calor e alta umidade. “Com o aquecimento, as nuvens se desenvolvem mais rapidamente, aumentando a probabilidade de chuva acompanhada de raios e trovoadas”, afirma.

Imagens de satélite mais recentes mostram grande quantidade de nebulosidade sobre a região, que tende a se intensificar ao longo da tarde e da noite. Ainda assim, a expectativa é de que as chuvas sejam irregulares.

“A recomendação é acompanhar as atualizações ao longo do dia. Como são pancadas isoladas, há possibilidade de que não atinjam diretamente o local, ou que a chuva caia antes do início ou após o fim da da encenação ”, conclui.