InícioCidades DF
Previsão do tempo

Chuva pode atingir encenação da Via Sacra em Planaltina nesta sexta (3/4)

Previsão do Inmet indica tempo instável no DF e pancadas de chuva isoladas no horário previsto para o evento

18/04/2025 Luis Nova /CB/DA Press. CB - Via Sacra no Morro da Capelinha em Planaltina-DF - (crédito: Luis Nova /CB/DA Press)
18/04/2025 Luis Nova /CB/DA Press. CB - Via Sacra no Morro da Capelinha em Planaltina-DF - (crédito: Luis Nova /CB/DA Press)

A previsão do tempo para esta sexta-feira (3/4) no DF indica um dia de instabilidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com mínima de 18°C e máxima de 28°C. Pela manhã, o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada. À tarde e à noite, a previsão aponta para pancadas de chuva também isoladas, com ventos fracos predominando entre as direções leste e nordeste.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Mais especificamente em Planaltina, onde ocorre a encenação da Via Sacra, o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, afirma que o cenário deve seguir o mesmo padrão dos últimos dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo ele, o dia será de muitas nuvens, com períodos curtos de sol e possibilidade de chuviscos pela manhã. “A tendência é de pancadas de chuva à tarde, que podem vir acompanhadas de trovoadas. Mesmo sendo isoladas, não se descarta chuva intensa em alguns momentos, com potencial para alagamentos pontuais e rajadas de vento”, explica.

A encenação está marcada para começar às 16h, período em que pode haver instabilidade. “Infelizmente, há chance de chuva durante o horário do evento. São condições típicas desta época, com maior formação de nuvens ao longo da tarde”, destaca o meteorologista.

Ele ressalta que as pancadas costumam ser resultado da combinação entre calor e alta umidade. “Com o aquecimento, as nuvens se desenvolvem mais rapidamente, aumentando a probabilidade de chuva acompanhada de raios e trovoadas”, afirma.

Imagens de satélite mais recentes mostram grande quantidade de nebulosidade sobre a região, que tende a se intensificar ao longo da tarde e da noite. Ainda assim, a expectativa é de que as chuvas sejam irregulares.

“A recomendação é acompanhar as atualizações ao longo do dia. Como são pancadas isoladas, há possibilidade de que não atinjam diretamente o local, ou que a chuva caia antes do início ou após o fim da da encenação ”, conclui.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 03/04/2026 10:56
SIGA
x