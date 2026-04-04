Marina Silva continua filiada à Rede: "Pronta para bater o pênalti"

Ao deixar o comando do ministério, na quarta-feira (1º/4), Marina afirmou que segue indefinido o cargo para qual deseja disputar nas eleições de outubro. Questionada sobre isso, ela limitou-se a dizer estar "preparada para bater o pênalti" - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A ex-ministra Marina Silva, que comandou a pasta do Meio Ambiente e Mudança do Clima no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, continua filiada ao partido Rede Sustentabilidade para disputar as eleições de outubro.

O anúncio da manutenção de Marina na legenda ocorreu após a ex-ministra deixar o comando do Ministério do Meio Ambiente, nesta semana, antes do prazo de desincompatibilização estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que prevê até este sábado (4/4) como último dia para que futuros candidatos entregassem seus cargos políticos.

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Indefinições

Ao deixar o comando do ministério, na quarta-feira (1º/4), Marina afirmou que segue indefinido o cargo para qual deseja disputar nas eleições de outubro. Questionada sobre isso, ela limitou-se a dizer estar "preparada para bater o pênalti".

Filiada à Rede por São Paulo, a ex-ministra é cotada como opção ao Senado na chapa liderada pelo pré-candidato ao governo Fernando Haddad (PT). Caso seja oficializada como postulante à Casa Alta, Marina Silva disputaria o pleito ao lado da ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB).

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Esse cenário, no entanto, se mostra incerto por causa da possibilidade de o ex-ministro Márcio França (PSB), que comandou a pasta do Empreendedorismo de Lula, se candidatar ao Senado ao lado da correligionária Simone Tebet.