Alckmin e Gleisi deixam os cargos para serem candidatos em outubro

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), foram exonerados nesta sexta-feira (3/4) do cargo de ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. O ato foi oficializado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).
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Os ex-ministros deixam as pastas um dia antes do fim do prazo de desincompatibilização para concorrer a mandatos nas eleições de outubro. Gleisi é pré-candidata ao Senado pelo PT no Paraná e Alckmin foi confirmado como vice-presidente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chapa pela reeleição.
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Além dos ex-ministros, Maria Fernandes Marighella e Pedro Tourinho de Siqueira foram exonerados dos cargos de presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e presidente da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), respectivamente.
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