Alckmin e Gleisi deixam os cargos para serem candidatos em outubro

Gleisi é pré-candidata ao Senado pelo PT no Paraná e Alckmin foi confirmado como vice-presidente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chapa pela reeleição - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), foram exonerados nesta sexta-feira (3/4) do cargo de ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. O ato foi oficializado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Leia também: Rui Costa e Jader Filho deixam ministérios para disputar as eleições

Os ex-ministros deixam as pastas um dia antes do fim do prazo de desincompatibilização para concorrer a mandatos nas eleições de outubro. Gleisi é pré-candidata ao Senado pelo PT no Paraná e Alckmin foi confirmado como vice-presidente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chapa pela reeleição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Márcio França deixa ministério para se concentrar nas eleições

Além dos ex-ministros, Maria Fernandes Marighella e Pedro Tourinho de Siqueira foram exonerados dos cargos de presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e presidente da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), respectivamente.