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Eleições 2026

Alckmin e Gleisi deixam os cargos para serem candidatos em outubro

Edição extra do Diário Oficial da União traz a exoneração dos ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

Gleisi é pré-candidata ao Senado pelo PT no Paraná e Alckmin foi confirmado como vice-presidente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chapa pela reeleição - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)
Gleisi é pré-candidata ao Senado pelo PT no Paraná e Alckmin foi confirmado como vice-presidente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chapa pela reeleição - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), foram exonerados nesta sexta-feira (3/4) do cargo de ministros do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. O ato foi oficializado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

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Os ex-ministros deixam as pastas um dia antes do fim do prazo de desincompatibilização para concorrer a mandatos nas eleições de outubro. Gleisi é pré-candidata ao Senado pelo PT no Paraná e Alckmin foi confirmado como vice-presidente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chapa pela reeleição.

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Além dos ex-ministros, Maria Fernandes Marighella e Pedro Tourinho de Siqueira foram exonerados dos cargos de presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e presidente da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), respectivamente. 

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 03/04/2026 14:52
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