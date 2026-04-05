Avante anuncia escritor Augusto Cury candidato à presidência

Augusto Cury afirma que sua candidatura terá objetivo de construir um Brasil "dos sonhos" - (crédito: B?rbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

O escritor Augusto Cury foi lançado, neste domingo (5/4), como pré-candidato à presidência da República pelo partido Avante, nas eleições de outubro. Em publicação no Instagram, a legenda apresenta o autor de de livros best-sellers como 'O Vendedor de Sonhos' como candidato capaz de acabar com a polarização entre o PT e o bolsonarismo.

"O povo brasileiro não aguenta mais essa polarização e é preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o nosso país avançar com prosperidade e qualidade de vida para as pessoas!", diz um trecho da publicação que anuncia Augusto Cury como pré-candidato pelo Avante.

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Em outro post, Augusto Cury afirma que sua candidatura terá objetivo de construir um Brasil "dos sonhos". "Meu objetivo é contribuir para a construção do Brasil dos nossos sonhos. Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada", diz Augusto Cury.