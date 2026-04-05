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ELEIÇÕES 2026

Avante anuncia escritor Augusto Cury candidato à presidência

Autor de best-sellers como 'Ansiedade: Como Enfrentar o Mal do Século' e 'O Vendedor de Sonhos', Cury é apresentado pelo Avante como capaz de acabar com polarização

Augusto Cury afirma que sua candidatura terá objetivo de construir um Brasil
Augusto Cury afirma que sua candidatura terá objetivo de construir um Brasil "dos sonhos" - (crédito: B?rbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

O escritor Augusto Cury foi lançado, neste domingo (5/4), como pré-candidato à presidência da República pelo partido Avante, nas eleições de outubro. Em publicação no Instagram, a legenda apresenta o autor de de livros best-sellers como  'O Vendedor de Sonhos' como candidato capaz de acabar com a polarização entre o PT e o bolsonarismo.

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"O povo brasileiro não aguenta mais essa polarização e é preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o nosso país avançar com prosperidade e qualidade de vida para as pessoas!", diz um trecho da publicação que anuncia Augusto Cury como pré-candidato pelo Avante.

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Em outro post, Augusto Cury afirma que sua candidatura terá objetivo de construir um Brasil "dos sonhos". "Meu objetivo é contribuir para a construção do Brasil dos nossos sonhos. Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada", diz Augusto Cury.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 05/04/2026 18:16
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