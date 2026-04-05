Flávio Bolsonaro pede "racionalidade" após ataque de Eduardo a Nikolas

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, pediu “racionalidade” após o embate entre o irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Sem mencionar diretamente os envolvidos, o parlamentar afirmou que disputas internas prejudicam o grupo político. "Todo mundo sai perdendo", disse.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em vídeo, divulgado após a troca de críticas nas redes sociais, Flávio disse ser “angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando” e defendeu foco em um objetivo comum. “Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor. Todo mundo sai perdendo”, afirmou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O senador também declarou que cada um tem seus “motivos” e “mágoas”, mas que é necessário olhar para frente. Ao final, citou um trecho bíblico ao defender a reconciliação e pediu união em torno do que chamou de resgate do país.
O momento é de pacificação e união. Vamos olhar para frente. O que mais importa, agora, é o futuro do nosso Brasil! pic.twitter.com/gZyUEUNuLE— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 4, 2026
A manifestação ocorreu após o novo episódio de embate entre Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira nas redes sociais. O ex-deputado federal voltou a criticar o mineiro, acusando-o de não apoiar a pré-candidatura de Flávio à Presidência da República e de ter mudado de postura após ganhar visibilidade.
A troca de mensagens teve início quando Eduardo criticou o perfil “Space Liberdade” na rede social X. No mesmo dia, Nikolas compartilhou uma publicação do perfil, o que foi interpretado como provocação. “Esta é só mais uma das várias coincidências do pessoal que pede ‘união da direita’”, escreveu o ex-deputado.
Saiba Mais
- Política Influenciador Rico Melquiades se filia ao PSDB e mira vaga na Câmara
- Política Conheça o novo governador do Amazonas após renúncia dupla
- Política Lula deseja paz e alegria aos brasileiros na Páscoa
- Política Reviravolta eleitoral: Amazonas tem novo governador após renúncia dupla
- Política Flávio Bolsonaro viaja aos EUA em jatinho de empresários
- Política Marina Silva confirma pré-candidatura ao Senado por SP e permanência na Rede
Em seguida, o parlamentar mineiro reagiu com ironia a comentários sobre o episódio, o que levou Eduardo a responder diretamente.
Na resposta, Eduardo afirmou que Nikolas teria ultrapassado limites ao demonstrar “desrespeito” à sua família e disse que o deputado contribui para reduzir o apoio público à eventual candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
“Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoiei e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente.”
Ele afirmou que o mineiro trabalha “o algoritmo das suas redes para dar visibilidade a quem deseja a morte de meu pai” e disse que o apoiou desde o começo, “quando era um assessor desconhecido e com um sonho na mente”.
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Foundayo: conheça a nova pílula para emagrecer da fabricante do Mounjaro
- Ciência e Saúde "Como algo surgiu do nada?": Estudo aponta meteoritos como origem da vida
- Ciência e Saúde O "planeta proibido": descoberta da Nasa muda o que sabemos
- Ciência e Saúde Artemis II registra imagem inédita da Lua vista por humanos
- Ciência e Saúde Artemis II: astronauta relata sensação de estar "caindo do céu"
- Ciência e Saúde Astronautas rumo à Lua estão "na metade do caminho", diz Nasa