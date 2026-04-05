"A fama te fez mal": Eduardo Bolsonaro acusa Nikolas de traição

Filho "03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a atacar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), desta vez em post diretamente em resposta ao próprio mineiro.

Eduardo afirmou novamente que Nikolas está deixando de lado a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência e disse que ele mudou após a “fama”.

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A discussão começou com o “03” criticando o perfil Space Liberdade, um dos principais da direita no X (antigo Twitter), após o dono da página dizer que não votará em Flávio no primeiro turno das eleições. No mesmo dia, Nikolas compartilhou um post do perfil, o que foi entendido por Eduardo como um ataque. “Esta é só mais uma das várias coincidências do pessoal que pede ‘união da direita’”, escreveu o ex-deputado.

O post compartilhado por Nikolas mostra uma fala do presidente Lula (PT) com provocação a Donald Trump, em que o petista afirmou que “o Pix é do Brasil”. O mineiro, então, republicou o vídeo e criticou: “Sim, e foi o Bolsonaro que concretizou o Pix pros brasileiros, larápio.”

Um outro perfil então ironizou Eduardo por ter se afetado, e Nikolas respondeu com risada: “Kkk”.

Ataque de Eduardo a Nikolas

“Risinho de deboche para mim, Nikolas”, respondeu o “03”. “Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoiei e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente.”

Ele afirmou que o mineiro trabalha “o algoritmo das suas redes para dar visibilidade a quem deseja a morte de meu pai” e disse que o apoiou desde o começo, “quando era um assessor desconhecido e com um sonho na mente”.

Eduardo ainda acusou Nikolas de colocar a candidatura de Flávio em uma “espiral do silêncio, com menos de meia dúzia de apoios públicos, apenas para fingir não ter abandonado o grupo político que te projetou”.

“Você continua exigindo que seu grupo não apoie e divulgue o Flávio, a não ser quando fica tão gritante que começa a ser cobrado. É triste de ver, mas espero que caia na real. A eleição de Flávio não é um capricho da minha família, mas a única chance real de acabarmos com um regime que persegue senhorinha e cidadãos inocentes”, completou.

