Michelle Bolsonaro mostra almoço de Páscoa nas redes sociais

Ex-primeira dama também compartilhou vídeo de Nikolas Ferreira, logo após discussão entre o deputado e Eduardo Bolsonaro - (crédito: Evaristo Sa/AFP)

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro publicou, nas redes sociais, imagens do almoço de Páscoa da família, neste domingo (5/4). Essa é a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro passa a data em prisão domiciliar, desde que recebeu o benefício no fim de março.

A família do ex-presidente, condenado por golpe de Estado, almoçou arroz branco, batatas e bacalhau. Michelle também mostrou um buquê de flores recebido e uma mensagem de feliz Páscoa aos seguidores. Bolsonaro ou outros familiares não aparecem nas imagens publicadas no Instagram da ex-primeira dama.

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Mais cedo, Michelle compartilhou um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) sobre a data. A publicação ocorre um dia após Nikolas e Eduardo Bolsonaro se alfinetarem nas redes sociais por conta de um perfil no X ligado à direita.

Condenado a 27 anos e três meses, Bolsonaro permanece preso em casa enquanto se recupera de uma broncopneumonia. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que uma nova avaliação de saúde deve ser feita após 90 dias de prisão.



