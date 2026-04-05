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Bacalhau e batatas

Michelle Bolsonaro mostra almoço de Páscoa nas redes sociais

Jair Bolsonaro e filhos não aparecem nas imagens divulgadas

Ex-primeira dama também compartilhou vídeo de Nikolas Ferreira, logo após discussão entre o deputado e Eduardo Bolsonaro - (crédito: Evaristo Sa/AFP)
Ex-primeira dama também compartilhou vídeo de Nikolas Ferreira, logo após discussão entre o deputado e Eduardo Bolsonaro - (crédito: Evaristo Sa/AFP)

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro publicou, nas redes sociais, imagens do almoço de Páscoa da família, neste domingo (5/4). Essa é a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro passa a data em prisão domiciliar, desde que recebeu o benefício no fim de março. 

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A família do ex-presidente, condenado por golpe de Estado, almoçou arroz branco, batatas e bacalhau. Michelle também mostrou um buquê de flores recebido e uma mensagem de feliz Páscoa aos seguidores. Bolsonaro ou outros familiares não aparecem nas imagens publicadas no Instagram da ex-primeira dama.

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Mais cedo, Michelle compartilhou um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) sobre a data. A publicação ocorre um dia após Nikolas e Eduardo Bolsonaro se alfinetarem nas redes sociais por conta de um perfil no X ligado à direita. 

 

Condenado a 27 anos e três meses, Bolsonaro permanece preso em casa enquanto se recupera de uma broncopneumonia. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que uma nova avaliação de saúde deve ser feita após 90 dias de prisão.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 05/04/2026 19:10 / atualizado em 05/04/2026 19:11
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