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Lula deseja paz e alegria aos brasileiros na Páscoa

Presidente ressalta importância da união familiar e deseja um domingo de alegria e tranquilidade aos brasileiros

Na mensagem, Lula afirmou que a Páscoa é um momento de renovação e de união com a família - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Na mensagem, Lula afirmou que a Páscoa é um momento de renovação e de união com a família - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma mensagem de Páscoa, neste domingo (5/4), destacando valores como união, renovação e convivência familiar. Em tom breve e direto, o petista desejou um dia de alegria e paz aos brasileiros.

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A manifestação segue a tradição de líderes políticos utilizarem datas simbólicas para dialogar com a população e reforçar mensagens de caráter coletivo. Na mensagem, Lula afirmou que a Páscoa é um momento de renovação e de união com a família.

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Na postagem, Lula aparece ao lado de crianças e da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja.

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Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 05/04/2026 11:23
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