Lula deseja paz e alegria aos brasileiros na Páscoa

Na mensagem, Lula afirmou que a Páscoa é um momento de renovação e de união com a família - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma mensagem de Páscoa, neste domingo (5/4), destacando valores como união, renovação e convivência familiar. Em tom breve e direto, o petista desejou um dia de alegria e paz aos brasileiros.

A manifestação segue a tradição de líderes políticos utilizarem datas simbólicas para dialogar com a população e reforçar mensagens de caráter coletivo. Na mensagem, Lula afirmou que a Páscoa é um momento de renovação e de união com a família.

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A Páscoa é um momento de renovação e de união com a família. Que este domingo seja de muita alegria e paz nos lares brasileiros. Feliz Páscoa a todos ? pic.twitter.com/c02lnBlad9 — Lula (@LulaOficial) April 5, 2026

Na postagem, Lula aparece ao lado de crianças e da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja.