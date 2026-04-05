Lula deseja paz e alegria aos brasileiros na Páscoa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma mensagem de Páscoa, neste domingo (5/4), destacando valores como união, renovação e convivência familiar. Em tom breve e direto, o petista desejou um dia de alegria e paz aos brasileiros.
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A manifestação segue a tradição de líderes políticos utilizarem datas simbólicas para dialogar com a população e reforçar mensagens de caráter coletivo. Na mensagem, Lula afirmou que a Páscoa é um momento de renovação e de união com a família.
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A Páscoa é um momento de renovação e de união com a família. Que este domingo seja de muita alegria e paz nos lares brasileiros. Feliz Páscoa a todos ? pic.twitter.com/c02lnBlad9— Lula (@LulaOficial) April 5, 2026
Na postagem, Lula aparece ao lado de crianças e da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja.
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