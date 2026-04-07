Câmara realiza sabatina para vaga no TCU nesta quinta-feira

Motta marca para quinta-feira (9/4) sabatina dos candidatos à vaga do TCU e eleição para terça-feira (14/4). - (crédito: Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados realizará nesta quinta-feira (9/4) a sabatina dos candidatos à vaga aberta no Tribunal de Contas da União (TCU), etapa decisiva antes da eleição em plenário. O cronograma foi confirmado pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), após reunião de líderes.

A etapa antecede a eleição marcada para a próxima terça-feira (14) e é considerada decisiva para consolidar apoios e medir a viabilidade política das candidaturas antes da votação em plenário, que ocorrerá por maioria simples e sem segundo turno. Para evitar questionamentos judiciais, será publicado um edital formalizando o processo, enquanto as cabines de votação já foram instaladas.

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Nos bastidores, a disputa é influenciada por um acordo firmado em 2024 entre Hugo Motta e o PT. Pelo entendimento, o partido apoiaria Motta na eleição para a presidência da Câmara em troca da chancela ao nome do deputado Odair Cunha (PT-MG) para a vaga no TCU.

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Para viabilizar o compromisso, Motta aposta na fragmentação das candidaturas de direita. Até o momento, sinalizaram intenção de concorrer Adriana Ventura (Novo-SP), Hugo Leal (PSD-RJ), Elmar Nascimento (União-BA) e Danilo Forte (PP-CE).

No PL, o deputado Hélio Lopes (RJ) chegou a indicar interesse, mas a tendência é que a legenda lance Soraya Santos (RJ), considerada mais moderada. Ela já disputou uma vaga na Corte em 2023, quando obteve 75 votos, na eleição que levou o então deputado Jhonatan de Jesus (RR) ao cargo.

Sem segundo turno, a avaliação entre parlamentares é que a multiplicidade de candidaturas no campo da direita pode pulverizar votos e favorecer Odair Cunha. O PT conta, além do acordo político, com apoio expressivo de partidos como MDB e Republicanos.

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O histórico recente, no entanto, não é favorável aos candidatos petistas. Em 2006, Aroldo Cedraz (então no PFL-BA), cuja aposentadoria abriu a atual vaga, venceu a disputa contra Paulo Delgado (PT-MG) por 172 votos a 148. Um ano antes, em 2005, Augusto Nardes (PP-RS) superou José Pimentel (PT-CE) por 203 a 137.