Lula promove sessão de cinema no Alvorada com filme sobre o SUS

O Cine Alvorada é um espaço na residência oficial com tela de cinema e 30 lugares - (crédito: Palácio do Alvorada)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza, nesta terça-feira (7/4), uma sessão do filme Por Um Fio no Palácio da Alvorada. Dirigido por David Schurmann e baseado em obra de Drauzio Varella, o longa retrata a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Cine Alvorada é um espaço na residência oficial com tela de cinema e 30 lugares. Lula costuma realizar sessões de filmes brasileiros convidando o elenco das obras, como fez com os longas O Agente Secreto e Saudosa Maloca.



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Por Um Fio ainda não chegou aos cinemas. A obra conta a história de um médico oncologista da rede pública de saúde, que atende seus pacientes em meio à escassez de recursos. A história se passa entre os anos 1970 e 1980.



O elenco inclui os atores Rômulo Estrela, no papel do protagonista, e Bruno Gagliasso, que interpreta o irmão do médico, diagnosticado com câncer na trama. Também atuam Bárbara Colen, Bella Campos, Othon Bastos, Zezé Motta e Sandra Corveloni.

A sessão ocorrerá às 19h no Palácio da Alvorada, com a presença de autoridades e artistas.

