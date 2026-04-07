InícioPolítica
Cine Alvorada

Lula promove sessão de cinema no Alvorada com filme sobre o SUS

Por Um Fio é baseado em livro de Drauzio Varella e conta a história de médico da rede pública de saúde entre os anos 1970 e 1980

O Cine Alvorada é um espaço na residência oficial com tela de cinema e 30 lugares - (crédito: Palácio do Alvorada)
O Cine Alvorada é um espaço na residência oficial com tela de cinema e 30 lugares - (crédito: Palácio do Alvorada)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza, nesta terça-feira (7/4), uma sessão do filme Por Um Fio no Palácio da Alvorada. Dirigido por David Schurmann e baseado em obra de Drauzio Varella, o longa retrata a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O Cine Alvorada é um espaço na residência oficial com tela de cinema e 30 lugares. Lula costuma realizar sessões de filmes brasileiros convidando o elenco das obras, como fez com os longas O Agente Secreto e Saudosa Maloca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Por Um Fio ainda não chegou aos cinemas. A obra conta a história de um médico oncologista da rede pública de saúde, que atende seus pacientes em meio à escassez de recursos. A história se passa entre os anos 1970 e 1980.

O elenco inclui os atores Rômulo Estrela, no papel do protagonista, e Bruno Gagliasso, que interpreta o irmão do médico, diagnosticado com câncer na trama. Também atuam Bárbara Colen, Bella Campos, Othon Bastos, Zezé Motta e  Sandra Corveloni.

A sessão ocorrerá às 19h no Palácio da Alvorada, com a presença de autoridades e artistas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 07/04/2026 14:58
SIGA
x