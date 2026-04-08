Pagamentos do Master a escritório de mulher de Moraes chegam a R$ 80 milhões

O escritório ressaltou que não houve atuação em processos no âmbito do STF - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press))

O Banco Master repassou cerca de R$ 80 milhões ao escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, entre 2024 e 2025. As informações constam em dados da Receita Federal encaminhados à CPI do Crime Organizado e divulgados pela imprensa.

Segundo os registros, os pagamentos teriam sido feitos em 24 parcelas mensais de aproximadamente R$ 3,6 milhões, entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025.

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Os repasses correspondem à contratação do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, cuja atuação junto ao banco havia sido revelada anteriormente. Em nota, a banca afirmou que prestou serviços de consultoria e atuação jurídica, além de ter coordenado o trabalho de outros três escritórios especializados vinculados ao contrato.

O escritório ressaltou que não houve atuação em processos no âmbito do STF e informou a realização de 94 reuniões com representantes do banco ao longo da vigência contratual. O acordo previa inicialmente 36 parcelas, mas foi encerrado antes do prazo após a interrupção dos pagamentos em novembro de 2025.

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A relação contratual terminou no mesmo período em que o Banco Master enfrentava uma deterioração financeira. Quando teve a liquidação decretada pelo Banco Central, a instituição, que possuía cerca de R$ 80 bilhões em ativos, mantinha apenas R$ 4 milhões em caixa, valor considerado insuficiente para honrar compromissos.

A baixa liquidez foi o principal argumento utilizado pelo Banco Central para determinar o encerramento das operações da instituição, controlada por Daniel Vorcaro, preso em março. A CPI do Crime Organizado, que analisa o caso, deve ser encerrada na próxima semana por decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apesar da resistência do relator, senador Alessandro Vieira.