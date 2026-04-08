Moraes pede julgamento ação que limita delações em meio ao caso Master

Alexandre de Moraes que é o relator do caso, pretende trazer o tema para ser discutido em plenário - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, solicitou ao presidente da Corte, Edson Fachin, a inclusão em pauta de uma ação apresentada pelo PT, em 2021, que questiona os limites constitucionais da delação premiada. O pedido, feito nesta quarta-feira (8/4), ocorre em meio às investigações envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que negocia um possível acordo de colaboração.

Entre os pontos levantados na ação, o PT pede a definição de regras mais rígidas para a delação premiada, como a proibição de que declarações do colaborador, mesmo confirmadas por delações recíprocas, sirvam como única base para decretar prisões, bloqueios de bens ou sentenças condenatórias. A ação também solicita que o delatado tenha o direito de se manifestar em todas as etapas do processo, após o prazo concedido ao réu que o denunciou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O partido ainda defende que os benefícios concedidos ao delator sejam definidos por lei e que acordos firmados com réus em prisão cautelar manifestamente ilegal sejam considerados nulos, por ausência de voluntariedade no ato de colaboração.

Alexandre de Moraes que é o relator do caso, pretende trazer o tema para ser discutido em plenário. A Procuradoria-Geral da República (PGR), já havia se manifestado em 2022 a respeito do caso. Segundo o parecer, emitido à época, a ação foi considerada rejeitada, já que, segundo a análise da PGR, os tópicos levantados pelo PT não precisariam, necessariamente, ser discutido pela Corte.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular